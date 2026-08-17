La familia Kirk tendrá representación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

La sangre competitiva corre en la familia Kirk. Noah, primo de Alejandro Kirk, se convirtió en una de las figuras de Sweetwater Valley Little League al lanzar una joya en el partido que aseguró para el equipo del sur de California su boleto a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport.

El pitcher de apenas 12 años abrió el encuentro definitivo de la Región Oeste frente a Kawaihau Community Little League, representante de Hawái, y mantuvo en cero a sus rivales durante las primeras cuatro entradas.

Noah Kirk ponchó a seis bateadores en ese lapso, mientras Sweetwater Valley construía una ventaja de 5-0 que parecía encaminar tranquilamente la clasificación.

Sin embargo, la quinta entrada puso a prueba al pequeño lanzador. Dos imparables consecutivos abrieron el episodio y posteriormente Waika Doctolero conectó un jonrón de tres carreras que acercó a Hawái 5-3.

Una base por bolas aumentó todavía más la presión y, además, Kirk comenzaba a acercarse al límite de 85 lanzamientos permitido para jugadores de su edad.

Noah respondió en el momento más complicado. Ponchó a Shane Schoettler para llegar a siete chocolates y, con 83 lanzamientos, enfrentó prácticamente al último bateador que podía tener esa noche.

Después de comenzar abajo 3-1 ante Kaikea Saiki, recuperó la cuenta hasta llevarla a tres bolas y dos strikes. Entonces consiguió una rola directamente hacia la lomita, tomó la pelota y comenzó una doble matanza que terminó con la amenaza.

Sweetwater Valley terminó imponiéndose 11-3 y aseguró su presencia en Williamsport.

Dos ligas hermanas separadas solamente por una frontera

La clasificación tiene además un vínculo especial con México. A menos de 25 kilómetros de Sweetwater Valley se encuentra la Liga Municipal de Tijuana, que será la representante mexicana en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

Entre ambos campos existe apenas una corta distancia geográfica, aunque también una frontera internacional que separa a Tijuana de la zona de San Diego.

Noah Kirk conoce perfectamente los dos lados. Como ocurre con muchos niños de la región fronteriza, el joven pelotero ha participado tanto con Sweetwater Valley como con la Liga Municipal de Tijuana, por lo que su presencia en Williamsport termina conectando todavía más a los dos representantes.

Así, dos ligas prácticamente vecinas estarán juntas en uno de los escenarios más importantes del beisbol infantil, una representando a México y la otra al oeste de Estados Unidos.