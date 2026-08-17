Rodri llega a Barcelona e ilusiona a los culés: "¡Vamos por la Champions!"

Rodri Hernández ya se encuentra en Barcelona. El mediocentro español, reciente campeón del mundo y Balón de Oro en 2024, aterrizó este lunes por la tarde en la Ciudad Condal, algo más tarde de lo previsto por un retraso en el vuelo.

Vestido de manera discreta, con camiseta blanca y vaqueros, el jugador se encontró con un recibimiento cálido por parte de los aficionados y de los medios de comunicación que le esperaban en el aeropuerto.

El Real Madrid estaba interesado en Rodri. REUTERS

Nada más pisar tierra catalana, Rodri dedicó unos minutos a posar ante las cámaras y a saludar a la afición. En sus primeras declaraciones, el internacional español no ocultó su ilusión de vestir blaugrana y dejó en claro su objetivo: ganar la Champions League.

Jugar en el Barca es un sueño. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se pueda”, afirmó.

El jugador se mostró sonriente y agradecido por el recibimiento de toda la hinchada blaugrana. Ya que después de unas negociaciones agitadas con el City, el español volvió a su país con un proyecto ambicioso.

¿Cuándo se prevé que esté Rodri con el Barcelona?

Todo apunta a que Rodri pueda estar presente en el Trofeo Joan Gamper y ahí pueda ponerse la playera del Barcelona por primera vez.

Si no hay contratiempos en la revisión médica prevista para este martes ni en la firma de los documentos, el club podría anunciar oficialmente su incorporación y presentarlo ante la afición el miércoles en el Spotify Camp Nou, coincidiendo con el tradicional partido de presentación del equipo.