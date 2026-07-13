¡Joyita retro! América presenta espectacular jersey para el Apertura 2026 con el escudo al centro

El Club América y Adidas hicieron oficial el lanzamiento de su nuevo jersey de local para la temporada 2026-2027. Esta indumentaria no solo vestirá a las Águilas en el nuevo año futbolístico, sino que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia el 110 aniversario de la institución azulcrema.

La nueva playera del equipo más ganador del futbol mexicano fusiona la nostalgia de épocas doradas con la más alta tecnología deportiva de la marca de las tres tiras.

Escudo al centro y el regreso del amarillo tradicional

El gran protagonista de la nueva piel de las Águilas es el característico color amarillo crema, el cual se combina con sutiles detalles inspirados en uniformes históricos que forjaron la identidad del club.

El elemento que más destaca en el diseño es el escudo colocado al centro del pecho, un guiño directo a los uniformes más memorables y queridos por la afición americanista. Los acabados en las mangas y el cuello evocan la mística de un equipo acostumbrado a campeonar, resaltando el orgullo y la grandeza de la institución.

Tecnología de alto rendimiento para el bicampeón

Más allá de la estética retro, el uniforme integra las innovaciones más recientes de adidas orientadas al alto rendimiento:

Transpirabilidad avanzada: Tejidos microperforados que optimizan el flujo de aire.

Control de humedad: Tecnología que mantiene secos a los jugadores y aficionados bajo cualquier condición.

Ajuste ergonómico: Diseñado para brindar máxima comodidad tanto en la cancha como en la tribuna.

El inicio de los festejos rumbo al 110 aniversario

Este lanzamiento representa el primer paso de Club América de cara a las celebraciones por sus 110 años de historia. La alianza entre las Águilas y adidas busca conectar a las viejas y nuevas generaciones de aficionados a través de un símbolo de identidad y espíritu competitivo. La nueva piel ya está lista para comenzar a escribir un capítulo más en la historia del conjunto de Coapa.