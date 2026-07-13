Las lecciones que Checo Pérez aprendió de Verstappen: "Me enseñó cómo liderar ese equipo"

La etapa de Sergio "Checo" Pérez en Red Bull Racing dejó una huella profunda en su trayectoria y aunque la historia no terminó como él hubiera querido con su salida en el 2024, en el High Performance habló de las lecciones que aprendió para hoy ser un líder en Cadillac gracias a su convivencia con Max Verstappen.

Checo Pérez ya había dicho en otras ocasiones que sabía perfectamente que en Red Bull llegaba como el piloto número dos y que, enfrentar a Verstappen sería complicado en cualquier escudería, pero más en el equipo que lo vio desarrollarse.

“O sea, ya enfrentarse a Max en cualquier otro equipo sería muy difícil, pero enfrentarse a él en Red Bull, con su equipo, su gente, su entorno... necesitas lo mejor de lo mejor en todas las áreas y simplemente no lo tienes, Mientras que él lo tiene todo, todas las oportunidades en términos de ingeniería, ingeniería senior e ingeniería con experiencia, sabes que todo va para Max”, dijo el ahora piloto de Cadillac.

“Al final del día te decían: 'Ya sabes que todo el proyecto está hecho para nuestro piloto y nuestro piloto es Max'. Así que para mí estaba claro y lo acepté”, expresó Sergio Pérez.

A pesar del aislamiento político que experimentó dentro de la organización —“yo estaba completamente solo en Red Bull, Pérez rescató el crecimiento técnico que adquirió al observar la metodología de trabajo del neerlandés durante cuatro temporadas consecutivas.

Estar cuatro años al lado de Max, él es una fuerza motriz. Aunque tiene todo el apoyo con el que un piloto de carreras puede soñar, Max es una fuerza tremenda, un piloto tremendo y completo en todas las áreas, ¿sabes? Y realmente me enseñó cómo liderar ese equipo también, cómo ser así. Sí, Max es un líder puro en la forma en que presiona a todos a su alrededor y en el rendimiento sabe exactamente lo que necesita para ir rápido y dónde está fallando”, reconoció.

Esta convivencia obligó al tapatío a reinventar su estilo cuando las mejoras del auto ensanchaban la brecha frente al cuatro veces campeón del mundo y señaló que debido a eso terminó “desarrollando nuevas habilidades para conducir de manera diferente”.

“Creo que la única razón por la que sobreviví allí durante tanto tiempo es por cómo construí mi carácter... tienes que aceptar en qué posición estás. No puedes presionar demasiado al sistema porque simplemente te rompen... antes estuvo Gasly, estuvo Albon, pilotos extremadamente rápidos y talentosos, pero el sistema simplemente te rompe y eso es todo”, concluyó.