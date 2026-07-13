¡Peligro en el Macizo Central! El desafío de Isaac del Toro para defender su tercer sitio en el Tour

Isaac del Toro vuelve a las carreteras para afrontar la segunda semana del Tour de Francia tras convertirse en la gran revelación de la ronda gala, donde marcha en la tercera posición general. El joven ciclista mexicano y el resto del pelotón retoman la competencia después de una jornada de descanso para afrontar la peligrosa y desafiante etapa 10, con una longitud de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran.

La reactivación de la competencia someterá a los participantes a un esfuerzo físico acumulado equivalente a 3,800 metros de ascenso. La principal dificultad técnica para el atleta bajacaliforniano de 22 años consistirá en contrarrestar el parón físico del día previo de inactividad. El inicio de la carrera desde la zona neutralizada de Aurillac exigirá una respuesta veloz para evitar descolgarse ante los intentos tempranos de fuga.

Resumen gráfico de la Etapa 10 del Tour de Francia con su pendientes en ascenso y puertos de montaña. Tour de Francia

Perfil y ruta de la Etapa 10 del Tour de Francia

El perfil topográfico de la jornada no otorgará tregua al pelotón debido a la presencia consecutiva de siete puertos de montaña catalogados. La subida a la Côte de Pailherols abrirá las hostilidades iniciales, pero el verdadero desgaste comenzará a falta de 75 kilómetros para la línea de meta.

El pelotón cruzará de forma inédita el Col de la Griffoul previo al ascenso al Puy Mary - Pas de Peyrol y el Col de Pertus, tramos que presentan inclinaciones superiores al 10 por ciento de pendiente.

El rol de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates

En esta etapa, Isaac del Toro ejecutará labores de desgaste defensivo con la consigna de neutralizar los ataques directos promovidos por escuadras rivales en la clasificación general, la cual lidera su compañero esloveno Tadej Pogacar.

El rol operativo del ciclista ensenadense consiste en rodar al frente del grupo de líderes para mitigar el impacto frontal de las ráfagas de viento. Del Toro buscará sostener el ritmo de competencia en los tramos planos para ceder el relevo final a los escaladores estelares en el puerto de Le Lioran.

El esloveno Tadej Pogacar tiene en Isaac del Toro a su mejor gregario en el Tour de Francia. Reuters

¿Dónde ver a Isaac del Toro en vivo en México? Canal y horario

La transmisión de la etapa 10 del Tour de Francia va en exclusiva para México a través de la señal de ESPN en televisión de paga, con el inicio de la cobertura a las 05:00 horas (Tiempo del Centro de México). También se puede seguir en vivo por internet vía streaming a través de la plataforma Disney+.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

Así marcha la tabla de posiciones antes de arrancar la décima etapa del torneo: