Slaven Bilić es nuevo director técnico de la Selección de Croacia tras el fracaso en el Mundial 2026

La Federación Croata de Futbol hizo oficial el regreso de Slaven Bilić como director técnico del combinado nacional. El estratega de 57 años asume el banquillo balcánico para sustituir a Zlatko Dalić, quien dejó el cargo tras la dolorosa eliminación del equipo frente a Portugal en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Bilić inicia así su segundo ciclo al frente del cuadro croata, con el objetivo inmediato de reestructurar al plantel de cara a las eliminatorias de la Eurocopa 2028 y el proyecto definitivo rumbo al Mundial 2030

Un viejo conocido para levantar el proyecto balcánico

El timonel cuenta con absoluto conocimiento de la identidad futbolística de su país, al cual dirigió en una exitosa primera etapa entre 2006 y 2012. Durante aquel periodo:

Clasificó a Croacia a la Eurocopa 2008.

Alcanzó los cuartos de final en dicha justa continental.

Consolidó la base de jugadores que compitió en la élite internacional los años posteriores.

Recorrido internacional como respaldo

El factor clave para que los directivos croatas aprobaran su regreso por unanimidad fue su rodaje en ligas de alta exigencia. Tras su salida de la selección, comandó proyectos en escuadras como West Ham United, West Bromwich Albion y Watford en Inglaterra, además de dirigir recientemente al Al Fateh en el futbol de Arabia Saudita.

Soy un entrenador más maduro y experimentado que en mi primera etapa. Asumo la responsabilidad de traer energía y ambición para que Croacia se mantenga en la élite", externó el técnico en sus primeras declaraciones oficiales.

El nuevo proceso tendrá como metas la clasificación a la Eurocopa 2028 y la construcción de una base sólida de cara a la Copa del Mundo de 2030. Con esta decisión, la Federación Croata apuesta por un técnico con identidad, experiencia y conocimiento del entorno para encabezar la reconstrucción del equipo nacional.