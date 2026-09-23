Liga MX: Días, horarios y canales de TV para la Jornada 10 (Apertura 2026)

Entre la Fecha FIFA de septiembre-octubre, la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga MX se llevará a cabo entre el viernes 25 y domingo 27 de septiembre, sin embargo, un total de 11 clubes no contarán con presencia de seleccionados nacionales; conoce los días, horarios, sedes y canales de TV de los compromisos.

Con Toluca comandando la tabla de posiciones, Chivas y América se encuentran con una nueva posibilidad de hacerse con el liderato del certamen. Para ello, los Diablos deberán de ser frenados por Cruz Azul.

Tras la ausencia de sus seleccionados nacionales, los equipos podrán sumar minutos en la tabla de menores, misma en la que únicamente Atlante, Xolos y América cuentan con la encomienda cubierta aún con la mitad de la Fase Regular por disputarse.

Partidos Liga MX viernes 25 de septiembre

La actividad de la Jornada 10 arrancará en la capital del país con el compromiso entre Atlante y Rayados de Monterrey, seguido por el Xolos Vs Atlas que se llevará a cabo en la frontera del país azteca:

19:00 / Atlante Vs Monterrey – Estadio Banorte / ESPN.

21:00 / Xolos Vs Atlas – Estadio Caliente / Fox y Fox One.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

Partidos Liga MX sábado 26 de septiembre

El grueso de la actividad se llevará a cabo este día, cuando Cruz Azul, Chivas, Santos y Tigres reciban nuevos partidos en el semestre de la Liga MX, dejando vacío el espacio de las 19:00 horas debido al partido amistoso de México ante Colombia:

16:50 / Cruz Azul Vs Toluca – Estadio Banorte / Canal 5, TUDN y Vix Premium.

17:07 / Chivas Vs Querétaro – Estadio Akron / Prime video.

21:05 / Santos Vs Pachuca – Estadio Corona / ESPN y Vix Premium.

21:10 / Tigres Vs Puebla – Estadio Universitario / Azteca 7, Fox y Fox One.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Panorámica del Estadio Akron durante partido de Liga MX. Mexsport

Partidos Liga MX domingo 27 de septiembre

Finalmente, Necaxa y América disputarán el último compromiso previo al parón por la Fecha FIFA en la que el Tri disputará partidos Atlético San Luis, FC Juárez, Pumas y León:

12:00 / Pumas Vs Atlético San Luis – Estadio Olímpico Universitario / Vix Premium.

19:00 / León Vs FC Juárez – Estadio Nou Camp / Fox One.

21:10 / Necaxa Vs América – Estadio Victoria / Fox One.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Victoria de Aguascalientes cuenta con una capacidad para poco más de 23,000 espectadores. Mexsport

BFG