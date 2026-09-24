Alcaraz pone un hasta aquí; exige a la ATP acabar con horarios de juegos que afectan a los tenistas

El tenista español Carlos Alcaraz alzó la voz de forma contundente para exigir reformas estructurales urgentes en el circuito de la ATP. Desde Londres, el actual número tres del mundo calificó de excesivos y perjudiciales los horarios de competencia en los Grand Slams cuando las jornadas se extienden hasta altas horas de la madrugada, una situación extrema que le tocó padecer de primera mano hace un par de semanas en las pistas neoyorquinas de Flushing Meadows.

El joven jugador murciano aprovechó la atención de los reflectores internacionales para referirse a su reciente eliminación en los cuartos de final del US Open ante el estadounidense Ben Shelton, un extenuante compromiso que concluyó oficialmente a las 3:33 horas de la mañana.

A juicio de Alcaraz, este tipo de programaciones nocturnas altera drásticamente el ciclo de descanso de los deportistas de élite y genera una clara desventaja competitiva en las rondas decisivas de los torneos.

Para un atleta, terminar a las 3:30 significa salir de las canchas a las 4:30 e ir al hotel. No te vas a la cama sino hasta las 6:30 o 7:00 de la mañana. Para recuperarte de cara al siguiente partido, la persona contra la que juegues tiene ventaja. Es demasiado, van a tener que hacer algo".

​Carlos Alcaraz / Tenista español

El debut oficial de Carlos Alcaraz en la Laver Cup de Londres

Tras dejar atrás la polémica en suelo estadounidense, Alcaraz enfoca la totalidad de sus esfuerzos en la Laver Cup 2026, torneo que se disputará en el majestuoso O2 Arena de Londres. El esperado debut del tenista español está programado para este viernes 25 de septiembre en el cierre definitivo de la jornada inaugural, compitiendo dentro de la atractiva sesión nocturna en la modalidad de dobles.

El atleta ibérico formará una inédita pareja con el checo Jakub Mensik en representación del Equipo Europa. Ambos se medirán a la peligrosa dupla del Equipo Resto del Mundo, integrada por el estadounidense Taylor Fritz y el kazajo Alexander Bublik. Este compromiso de dobles cerrará de manera oficial las actividades del primer día del evento británico.