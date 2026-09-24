Oficial: España vs México Sub-20 tiene nueva sede
El Tri de la categoría se medirá ante La Roja como preparación en su gira por España
Buenas noticias llegan a la FMF (Federación Mexicana de Futbol), concretamente para la Selección Mexicana Sub-20, que luego de días de dudas e incertidumbre, por fin se confirmó que el duelo amistoso ante su similar de España sí podrá llevarse a cabo.
Hace unos días trascendió la noticia que el partido amistoso entre México y España en la categoría Sub-20 había sido cancelado, esto debido a los problemas de seguridad y orden público que enfrenta la región de Ceuta, España, sede que originalmente estaba pactada para el encuentro.
Sin embargo, la RFEF (Real Federación Española de Futbol) hizo un esfuerzo importante para darle la vuelta a la situación y encontraron una sede alterna que no afecta a ninguna de las dos selecciones y permita disputar el partido en fecha y horario como originalmente se había pactado.
El Estadio del Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda fue elegido por la RFEF como nueva sede del encuentro y este se disputará el próximo 30 de septiembre a las 20:30 horas local como parte de la gira de la Selección Mexicana Sub-20 por el país ibérico.
México Sub-20 y su gira por España
Esta Fecha FIFA no sólo tendrá partidos de preparación para la Selección Mexicana absoluta, sino también para categorías menores como lo es la Sub-20.
El equipo dirigido por Alex Diego tendrá una ‘mini gira’ de preparación por España en el que afrontará tres partidos amistosos, dos de ellos contra combinados top mundial y el otro por definir.
- Miércoles 30 de septiembre vs España
- Viernes 2 de octubre vs rival por definir
- Domingo 4 de octubre vs Brasil
Convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20
Los elegidos para representar a México a nivel internacional fueron en su gran mayoría de Liga MX y con una importante base del Club Deportivo Guadalajara.
PORTEROS
Artemio Olvera – Atlético de San Luis
Sebastián Liceaga – Guadalajara
DEFENSAS
Cristóbal Alfaro - Atlante
Fernando Olvera – Tijuana
Luis Carmona – FC Juárez
Carlos Hernández – Guadalajara
Yohan Orozco – Guadalajara
Edwin Soto – Pachuca
Juan Echilvestre – Santos
Ricardo Alonso – Tepatitlán
MEDIOCAMPISTAS
Basilio Alfaro – Pachuca
Juan Sigala – FC Juárez
Diego Covarrubias – Guadalajara
Gael García – Guadalajara
Samir Inda – Guadalajara
Nelson Cedillo – Santos
Luis Gómez – Santos
Henrique Simeone – Tigres
DELANTEROS
William Barboza – Dallas FC
Diego Reyes – Flamengo
Aldo De Nigris – Monterrey
Aldahir Valenzuela – Monterrey