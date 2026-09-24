Oficial: España vs México Sub-20 tiene nueva sede

Buenas noticias llegan a la FMF (Federación Mexicana de Futbol), concretamente para la Selección Mexicana Sub-20, que luego de días de dudas e incertidumbre, por fin se confirmó que el duelo amistoso ante su similar de España sí podrá llevarse a cabo.

Hace unos días trascendió la noticia que el partido amistoso entre México y España en la categoría Sub-20 había sido cancelado, esto debido a los problemas de seguridad y orden público que enfrenta la región de Ceuta, España, sede que originalmente estaba pactada para el encuentro.

Sin embargo, la RFEF (Real Federación Española de Futbol) hizo un esfuerzo importante para darle la vuelta a la situación y encontraron una sede alterna que no afecta a ninguna de las dos selecciones y permita disputar el partido en fecha y horario como originalmente se había pactado.

El Estadio del Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda fue elegido por la RFEF como nueva sede del encuentro y este se disputará el próximo 30 de septiembre a las 20:30 horas local como parte de la gira de la Selección Mexicana Sub-20 por el país ibérico.

La crisis migratoria en Ceuta provoca la cancelación del juego entre las selecciones sub 20 de España y México. Especial

México Sub-20 y su gira por España

Esta Fecha FIFA no sólo tendrá partidos de preparación para la Selección Mexicana absoluta, sino también para categorías menores como lo es la Sub-20.

El equipo dirigido por Alex Diego tendrá una ‘mini gira’ de preparación por España en el que afrontará tres partidos amistosos, dos de ellos contra combinados top mundial y el otro por definir.

Miércoles 30 de septiembre vs España

Viernes 2 de octubre vs rival por definir

Domingo 4 de octubre vs Brasil

México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica son los países de Concacaf que estarán en el Mundial sub 20, 2027. Mexsport

Convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20

Los elegidos para representar a México a nivel internacional fueron en su gran mayoría de Liga MX y con una importante base del Club Deportivo Guadalajara.

PORTEROS

Artemio Olvera – Atlético de San Luis

Sebastián Liceaga – Guadalajara

DEFENSAS

Cristóbal Alfaro - Atlante

Fernando Olvera – Tijuana

Luis Carmona – FC Juárez

Carlos Hernández – Guadalajara

Yohan Orozco – Guadalajara

Edwin Soto – Pachuca

Juan Echilvestre – Santos

Ricardo Alonso – Tepatitlán

MEDIOCAMPISTAS

Basilio Alfaro – Pachuca

Juan Sigala – FC Juárez

Diego Covarrubias – Guadalajara

Gael García – Guadalajara

Samir Inda – Guadalajara

Nelson Cedillo – Santos

Luis Gómez – Santos

Henrique Simeone – Tigres

DELANTEROS

William Barboza – Dallas FC

Diego Reyes – Flamengo

Aldo De Nigris – Monterrey

Aldahir Valenzuela – Monterrey