¿Llamados inmerecidos? Las polémicas de Rafa Márquez en su primera convocatoria

Rafa Márquez vivirá su primera Fecha FIFA al frente de la Selección Mexicana y, debido a lesiones y decisiones técnicas, la convocatoria sufre críticas, dudas e incertidumbre debido a la cantidad de minutos que acumulan jugadores nominados: Hirving Chucky Lozano, el caso más polémico.

Con opiniones divididas en cada una de las líneas de la cancha, Rafa Márquez deberá afrontar las diversas trabas que le presenten Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en los partidos amistosos que sostendrá el Tri en la unión americana.

Estos son los llamados con mayor polémica debido a la actualidad que viven en cada uno de sus equipos, o por su pasado reciente con la Selección Mexicana:

Alex Padilla / Portero – Athletic de Bilbao

Sin participación con el Athletic de Bilbao desde el 23 de mayo de 2026, el portero mexicano regresa a una convocatoria con Selección Mexicana acompañando a Tala Rangel y Oscar García, contando con la posibilidad de sumar minutos con el Tri de Rafa Márquez pese a su escasa participación en España, dejando fuera de la lista a arqueros que militan en la Liga MX como Rodolfo Cota, Carlos Acevedo o Carlos Moreno.

Alex Padilla durante entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Jorge Sánchez / Defensa - Atlas

Tras su paso por el PAOK de Grecia, Jorge Sánchez regresó al futbol mexicano para vestir la playera del Atlas, conjunto en el que acumula mayor cantidad de minutos conforme pasan los compromisos, adueñándose de la lateral derecha e imponiéndose en un sector que mantiene sus dudas tras el Mundial 2026, posición en la que le terminó ganando la partida a Israel Reyes.

Jorge Sánchez volvió a la Liga MX luego de su paso por el PAOK de Grecia. Mexsport

Obed Vargas / Medio – Atlético de Madrid

Manteniéndose en el Atlético de Madrid para esta primera mitad de temporada, Obed Vargas fue llamado por Rafael Márquez pese a no contar con actividad oficial desde el martes 30 de junio, cuando disputó los últimos minutos del México Vs Ecuador correspondiente a los 16avos de Final en el Mundial 2026; se aferra a la promesa de Diego ‘Cholo’ Simeone sobre la oportunidad que llegará con los Colchoneros.

Obed Vargas sin actividad con el Atlético de Madrid. Cortesía: Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo / Medio - Betis

Pese a su gol ante Chequia en el Mundial 2026 -y su reciente debut en Champions League- El Maguito ha sido relegado a la banca con el Betis, perdiendo protagonismo desde su salida del América y buscando una nueva oportunidad con el conjunto verdiblanco que se encuentra disputando LaLiga, Champions League y –próximamente- Copa del Rey.

Álvaro Fidalgo ya debutó en Champions League con el Betis. Mexsport

Germán Berterame / Delantero – Inter Miami

Sumando más tarjetas amarillas (3) que goles (2) desde su último partido disputado previo al Mundial 2026, Germán Berterame aprovechó las ausencias de -los mundialistas- Raúl Jiménez y Guillermo Martínez para ser parte del inicio de proceso en la Selección Mexicana comandada por Rafa Márquez, aferrándose a la gran actividad que suma en el Inter Miami, donde se convirtió en un titular indiscutible.

German Berterame se convirtió en titular indiscutible con el Inter Miami. Mexsport

Hirving ‘Chucky’ Lozano / Delantero – LA Galaxy

El anotador del histórico gol de México Vs Alemania en el Mundial 2018 reaparece en una convocatoria de Selección Mexicana luego de acumular 9 meses congelado con San Diego FC, viéndose obligado a cambiar de equipo y recalando en LA Galaxy.

Con 7 partidos disputados en el último mes, Lozano busca una nueva oportunidad en el combinado nacional de Rafa Márquez, viéndose obligado a aprovechar la ausencia de Julián Quiñones, Alexis Vega y César Chino Huerta, quienes estuvieron presentes en la edición anterior de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

‘Chucky’ Lozano volvió a tener actividad luego de 9 meses 'congelado' con San Diego FC. Mexsport

BFG