Cadillac F1 firma ingenieros estrella para corregir el rumbo del auto de Checo Pérez

En un movimiento estratégico para acelerar su evolución y corregir el rumbo técnico de su monoplaza, Cadillac F1 confirmó la llegada de un equipo estelar de ingenieros con trayectoria de campeonato en la Fórmula 1 que se unirán en los próximos meses a la escudería donde militan Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Las contrataciones incluyen a Craig Skinner, que asumirá el cargo de Ingeniero Jefe de Desarrollo. Eric Blandin, quien tomará las riendas como Director de Aerodinámica y Tim Lean que ocupará el puesto de Ingeniero Jefe de Modelado y Simulación Aerodinámica.

Los tres especialistas acumulan décadas de experiencia directa en los proyectos más ganadores de la categoría reina por lo que el jefe de la escudería, Marcin Budkowski, espera tengan un impacto en el desempeño del coche.

"Estos nombramientos representan un paso fundamental en la evolución técnica del equipo… Reunir a líderes experimentados en las áreas de desarrollo, aerodinámica y modelado nos ayudará a construir una organización técnica más sólida e integrada, así como a mejorar el rendimiento en pista. Craig, Eric y Tim aportan a Cadillac F1 experiencia en carreras y campeonatos ganados en áreas fundamentales para nuestro desarrollo a largo plazo".

Este es el primer gran movimiento de Budkowski desde que se hizo cargo del equipo en el Gran Premio de los Países Bajos reemplazando a Graeme Lowdon.

Experiencia de campeonato para transformar a Cadillac F1

La trayectoria de las nuevas incorporaciones está estrechamente vinculada con equipos exitosos: