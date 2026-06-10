Liga MX: Benjamín Mora es el nuevo director técnico del Pachuca

El Pachuca oficializó la llegada de Benjamín Mora como su nuevo director técnico. El estratega mexicano, conocido en el gremio futbolístico como El Malayo, asume las riendas de los Tuzos con el objetivo de consolidar un proyecto competitivo para el segundo semestre del año, marcado por la disputa del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y la Leagues Cup.

La contratación de Mora, de 46 años, llega en un momento de reestructuración para la institución hidalguense. El técnico toma el relevo del argentino Esteban Solari, cuya salida fue confirmada apenas a inicios de la semana.

La directiva del Pachuca apuesta por un perfil que combina el conocimiento del medio nacional con una vasta experiencia en el balompié internacional. Benjamín Mora regresa a la Liga MX tras un camino atípico que le ha llevado a dirigir en Asia, Canadá y México.

El Pachuca llegó a las Semifinales del Clausura 2026. Mexsport

Su apodo, El Malayo, nace de su exitosa y prolongada etapa en el Johor Darul Ta'zim de Malasia (2015-2022), donde conquistó nueve títulos, incluidos cuatro campeonatos de liga y diversas copas. Tras su paso por el extranjero —que recientemente incluyó una breve experiencia en el Wuhan Three Towns de China y el York United en Canadá— y sus etapas previas en el futbol mexicano al frente del Atlas y el Querétaro, Mora encara ahora el desafío de llevar a los Tuzos a lo más alto.

El proyecto de Benjamín Mora en el Pachuca no admite distracciones. Con el arranque del Apertura 2026, el estratega tiene como misión principal establecer una identidad que permita al equipo pelear por el campeonato local y destacar en el escenario internacional.

La prioridad estratégica para el club es asegurar uno de los tres boletos disponibles para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 a través de la Leagues Cup.

Uno de los puntos clave en la llegada de Mora es la necesidad de recuperar la inercia del club en la promoción de talento joven. Tras la salida de Guillermo Almada y los intentos intermedios por sostener el sistema deportivo de la institución, la directiva busca en Mora a un estratega capaz de integrar la experiencia con la cantera, un sello distintivo que ha sido el motor de los éxitos históricos del Pachuca.