¡Puebla elimina a Diablos Rojos y termina con el sueño del tricampeonato 'Escarlata'!

Puebla derrotó 3-0 a Diablos Rojos del México en el Juego 6 de la Serie de Zona y terminó con el bicampéon de la Liga Mexicana de Beisbol; espera por rival en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, mismo que saldrá del vencedor entre Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca.

Con la obligación de imponer condiciones para mantener el sueño de alcanzar el tricampeonato obtenido por los Sultanes de Monterrey (1947, 1948 y 1949), la novena Escarlata se presentó en el diamante del Alfredo Harp Helú con la intención de extender la Serie a un séptimo Juego, sin embargo, los lanzadores poblanos se situaron aprovecharon una impoluta presentación de Antonio Santos desde la lomita durante seis entradas, permitiendo solamente dos hits, sin carreras de por medio.

Fue en la Tercera Entrada cuando los Pericos de Puebla llegaron al pentágono, siendo Herlis Rodríguez quien produjo que Samar Leyva rompiera el cero, mientras que –en el mismo episodio- Sergio Alcántara fue el encargado de incrementar la ventaja con un sencillo al jardín derecho.

Finalmente, el Infierno se apagó una vez que Lorenzo Cedrola puso el 3x0 definitivo en la Quinta Entrada, sentenciando toda posibilidad de remontada, generando que la luz del actual bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol se apagara y creando una nueva oportunidad para que los Pericos de Puebla sueñe con obtener su séptimo título en la Liga Mexicana de Beisbol-

El rival de Pericos en la Serie de Campeonato de la Zona Sur se podría definir este miércoles 26 de agosto en caso de que los Olmecas de Tabasco caigan frente a los Guerreros de Oaxaca, quienes lideran la serie (3-2) tras la victoria de 5-4 en el quinto juego.

BFG