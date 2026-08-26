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América vs Columbus Crew: EN VIVO por el pase a las semifinales de la Leagues Cup

El ganador de esta llave se medirá a los Rayados de Monterrey en la siguiente ronda de Leagues Cup 2026. 

Por: Christian Mendoza

América llega favorito al Dignity Health Sports Park de Carson, California.
América llega favorito al Dignity Health Sports Park de Carson, California.Especial
Escudo América
América
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Columbus Crew
Escudo Columbus Crew
A este escenario el América llegó como segundo clasificado de la Liga MX (7 puntos), mientras que el Columbus crew avanzó en el tercer puesto del sector mls (8 puntos). 
SIGUE CON NOSOTROS TODAS LAS INCIDENCIAS DEL ENCUENTRO ENTRE ÁGUILAS DEL AMÉRICA Y COLUMBUS CREW
PREVIAÁRBITROS

ÁRBITRO CENTRAL: MARCO ANTONIO ORTIZ NAVA
 
1 / ÁRBITRO: CHRISTIAN KIABEK ESPINOSA ZAVALA 

2 / ÁRBITRO: MICHEL ALEJANDRO MORALES MORALES

CUARTO ÁRBITRO: DANIEL QUINTERO HUITRÓN

PREVIALESIONES

Malas noticias para el americanismo. Durante el día se confirmó la baja de Raúl Zúñiga. El delantero fue intervenido quirúrgicamente de una lesión de cartílago en cóndilo medial. 

PREVIAALINEACIONES

AMÉRICA: R. Cota; C. Boeja, S. Cáceres, I. Reyes, K. Álvarez; A. Cervantes, E. Sánchez; B. Rodríguez, R. Veiga, I. Violante; Henry Martín. 
D.T. Guillermo Almada

​COLUMBUS CREW: P. Schulte; S. Moreira, C. Ruvalcaba, S. Zawadzki, Malte Amundsen; B. Lennon, D. Chambost, T. Karumanchi, T. Habroune; B. Mendez y J. Martínez. D.T. Laurent Courtois

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