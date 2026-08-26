Toluca vs Austin FC: EN VIVO por el pase a las semifinales de la Leagues Cup
Los Diablos Rojos aterrizaron en Nueva York en busca de su pase a las semifinales de la Leagues Cup.
Ambos equipos vienen de tener un buen desempeño en la primera fase. toluca Aprovechó su ventaja de jugar en casa y anOTó SUFICIENTES GOLES PARA AVANZAR POR DIFERENCIA DE GOLES; MIENTRAS QUE AUSTIN FC SE APOYó EN UNA SóLIDA DEFENSA QUE SóLO ENCAJó UN GOL Y TERMINó LA PRIMERA RONDA INVICTO
Uzuni se pierde la primera jugada clara del partido
Sabovic le comete falta a Viñas, jugador del Toluca
El conjunto de la Liga MX suma 73 por ciento de la posesión de balón
Aparece el equipo de la MLS a tener más posesión de balón
Federico Castro se pierde la más clara para los Diablos
Al equipo de la Major League Soccer le cuesta trabajo desarrollar su juego
Los aficionados realizan el grito prohibido tras el despeje del arquero del Austin
Los Diablos suman tres tiros al arco, Austin sin llegar con claridad
El técnico de los Diablos empieza a dar indicaciones desde el banquillo
Toluca empieza a tener protagonismo
Empieza a rodar el balón en el estadio Sports Illustrated
El compromiso está a punto de comenzar
B. Stuver, B. Hines-Ike, O. Svatok, I. Sánchez, M. Uzuni, B. Sabovic, J. Gallagher, C. Ramírez, G. Biro, J. Rosales, E. Torres
H. González, B. García, B. Méndez, A. Pereira, J. Gallardo, F. Romero, N. Castro, J. Angulo, Helinho, A. Vega, F. Viñas
Toluca (11-4), Austin FC (5-3)
- 1er enfrentamiento en el historial de estos dos equipos