Última Hora Impreso de hoy

Toluca vs Austin FC: EN VIVO por el pase a las semifinales de la Leagues Cup

Los Diablos Rojos aterrizaron en Nueva York en busca de su pase a las semifinales de la Leagues Cup. 

Por: Sebastián Díaz de León

Toluca vs Austin: Leagues Cup
Toluca vs Austin: Leagues CupEspecial
Toluca
00
Austin FC
austin fc logo
Ambos equipos vienen de tener un buen desempeño en la primera fase. toluca Aprovechó su ventaja de jugar en casa y anOTó SUFICIENTES GOLES PARA AVANZAR POR DIFERENCIA DE GOLES; MIENTRAS QUE AUSTIN FC SE APOYó EN UNA SóLIDA DEFENSA QUE SóLO ENCAJó UN GOL Y TERMINó LA PRIMERA RONDA INVICTO
SIGUE CON NOSOTROS TODAS LAS INCIDENCIAS DEL ENCUENTRO ENTRE TOLUCA Y AUSTIN FC DESDE NJ
MIN 31Despierta el Austin 

Uzuni se pierde la primera jugada clara del partido

MIN 28Tarjeta amarilla

Sabovic le comete falta a Viñas, jugador del Toluca

MIN 24Toluca no logra concretar

El conjunto de la Liga MX suma 73 por ciento de la posesión de balón

MIN 20Austin propone

Aparece el equipo de la MLS a tener más posesión de balón

MIN 17Toluca perdona

Federico Castro se pierde la más clara para los Diablos

MIN 13Austin sin claridad

Al equipo de la Major League Soccer le cuesta trabajo desarrollar su juego

MIN 10Grito de la afición

Los aficionados realizan el grito prohibido tras el despeje del arquero del Austin

MIN 8Toluca insiste 

Los Diablos suman tres tiros al arco, Austin sin llegar con claridad

MIN 5 Antonio Mohamed

El técnico de los Diablos empieza a dar indicaciones desde el banquillo 

MIN 1Tiro de esquina

Toluca empieza a tener protagonismo 

MIN O¡¡¡¡INICIAN LAS ACCIONES!!!!

Empieza a rodar el balón en el estadio Sports Illustrated

Toluca vs Austin: Leagues Cup
Toluca vs Austin: Leagues CupEspecial
-Se lleva a cabo el protocolo de la Leagues Cup

El compromiso está a punto de comenzar

-Alineación Austin FC

B. Stuver, B. Hines-Ike, O. Svatok, I. Sánchez, M. Uzuni, B. Sabovic, J. Gallagher, C. Ramírez, G. Biro, J. Rosales, E. Torres

-Alineación Toluca

H. González, B. García, B. Méndez, A. Pereira, J. Gallardo, F. Romero, N. Castro, J. Angulo, Helinho, A. Vega, F. Viñas

PREVMarca de ambos equipos en Leagues Cup

Toluca (11-4), Austin FC (5-3)

PREVUn partido para los libros

  • 1er enfrentamiento en el historial de estos dos equipos

Temas: