Brian Rodríguez y Rodolfo Cota están intratables; llevan al América a semifinales de Leagues Cup

Con Brian Rodríguez y Rodolfo Cota intratables, el América se despachó 2-0 al Columbus Crew, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Las Águilas también se ponen arriba en el historial de enfrentamientos con el conjunto de la MLS; dos victorias de las Águilas (Campeones Cup 2024 y Leagues Cup 2026) por una derrota (Leagues Cup 2023 en fase de grupos).

Las Águilas volaron a placer en el Dignity Health Sports Park, sede neutral en el papel. Sin embargo, Carson, California, también es casa de los mexicanos por la cantidad de seguidores americanistas.

La localía administrativa se las hizo valer el América a su afición con una espectacular actuación colectiva e individual. Raphael Veiga derrochó calidad con un disparo fuera del área. Toque de zurda para mandarla a un costado del meta Patrick Schulte ](11').

Antes de irse al descanso, Brian Rodríguez exhibió a la defensa del Columbus Crew. Recortó a un par de rivales, para después sacar un modesto disparo cruzado (45'), para el 2-0.

La mejor oportunidad de los norteamericanos pasó por Josef Martínez, con un cabezazo frontal y dentro del área. Pero Cota se mantuvo con reflejos de gato sobre la línea.

También al minuto 37 Rodolfo Cota demostró su experiencia. Atajó un penalti a Brais Méndez; la pena máxima fue concedida tras una revisión en el VAR, por una mano de Cristian Borja.

El segundo tiempo fue de mayor exigencia para Rodolfo Cota. El portero lució atento en su labor, especialmente en los centros que no dudó en cortar.

Entre las variables del técnico Guillermo Almada, anoche el estratega uruguayo decidió echar al ruedo a Dagoberto Espinoza, pero en la lateral izquierda, en lugar de Cristian Borja; Kevin Álvarez se mantuvo por derecha.

Con este resultado, el América se mete como uno de los favoritos en las semifinales de la Leagues Cup; sus rivales serán los Rayados de Monterrey que comanda el argentino Matías Almaeyda; la otra llave será protagonizada por León y Toluca.

Fechas, horarios y sedes están pendientes de confirmación.

Resultados de cuartos de final

Rayados 2-1 Chicago Fire

León 3-0 Real Salt Lake

Toluca 2-0 Austin FC

América 2-0 Columbus Crew