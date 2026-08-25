León golea, suma 7 victorias al hilo y acaricia boleto a Concachampions

León se convirtió en el segundo equipo en obtener su boleto a las Semifinales de la Leagues Cup 2026 luego de golear 3-0 a Real Salt Lake, triunfo con el que suman 7 victorias consecutivas y con el que mantienen el sueño de obtener su boleto hacia la Concachampions 2027.

Durante el segundo compromiso correspondiente a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, León se metió a la cancha del Dick's Sporting Goods Park luego de una Primera Ronda del torneo binacional en la que marchó con paso perfecto (Nashville, Orlando City e Inter Miami), confirmando su buen momento en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Además, el conjunto de Javier Gandolfi se encontraba más que obligado a la victoria, ya que cuentan con la posibilidad de terminar entre los tres mejores de la Leagues Cup 2026 y convertirse en el séptimo calificado por parte del futbol mexicano de cara a la Concachampions 2027.

León 1-0 Real Salt Lake

Tras una jugada que se tejió desde el costado de la derecha entre Daniel Arcila e Iván Moreno, Díber Cambindo recibió un balón al espacio para ganar la posición a su rival por velocidad, rematar al poste más cercano de primera intención y estremecer las redes que protegía Rafael Cabral (21’), poniendo a La Fiera por delante.

León 2-0 Real Salt Lake

Ambos conjuntos modificaron para el inicio de la parte complementaria, sin embargo, los dirigidos por Javier Gandolfi volvieron a demostrar el buen momento por el que pasan en el semestre y Sebastián Vegas fue el encargado de imponerse en el duelo aéreo para cabecear con colocación y anotar el segundo de la noche que comenzaba a darle rumbo a la calificación de los Panzas Verdes rumbo a la siguiente ronda del torneo (66’).

León 3-0 Real Salt Lake

Los de la MLS se marcharon al frente y cavaron su tumba ante León, quienes con un contragolpe orquestado por Fernando Beltrán, Díber Cambindo volvió a aprovechar un mano a mano que significaría sentenciar su sitio en las Semifinales del torneo, situándose en la antesala de la Final (72’).

* Pachuca, Nashville SC, Orlando City, Inter Miami, Necaxa, Monterrey y Real Salt Lake son las víctimas de León en esta racha de 7 victorias al hilo.

¿Cuándo y contra quién juega León en las Semifinales de Leagues Cup 2026?

Dependiendo de ellos mismos y sin la necesidad de voltear a ver otros resultados, León se encuentra con dos oportunidades en la mano para calificar hacia la Concachampions 2027.

En caso de obtener su boleto a la Final, estará confirmando su sitio de cara al certamen de Concacaf, mientras que, de caer, deberá de imponerse en el partido por el Tercer lugar para disputar de nueva cuenta el torneo internacional, mismo del que se adueñaron en 2023 ante LAFC.

Estos son todos los detalles sobre la Semifinal de Leagues Cup 2026 que disputará La Fiera de Javier Gandolfi:

Día: miércoles 2 ó jueves 3 de septiembre, 2026.

Horario: por confirmar.

Sede: por confirmar.

Rival: ganador de la eliminatoria entre Toluca y Austin FC.

León suma 7 victorias consecutivas tras imponerse a Real Salt Lake en los Cuartos de Final de Leagues Cup 2026. Mexsport

BFG