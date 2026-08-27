América está resignado a no jugar las semifinales de Leagues Cup 2026 en México

Guillermo Almada, entrenador del América, prefirió no evitar los intereses comerciales de la Leagues Cup y su logística. Pero dejó en el aire la postura deportiva de llevar las semifinales América vs Monterrey y León vs Toluca a suelo mexicano.

“Bueno, no manejamos esas situaciones nosotros, sería un atrevimiento de mi parte opinar, en la parte deportiva indudablemente sería beneficioso para nuestros equipos, creo que está establecido de antemano (en el reglamento), las semifinales y final sean acá en Estados Unidos”, respondió Almada.

El América logró meterse a la siguiente fase gracias a su victoria 2-0 ante el Columbus Crew, en Carson, California. Sin embargo, el estratega no quedó del todo satisfecho por los momentos del partido en que su defensa fue endeble.

“Me gustaría sufrir menos -ríe- indudablemente nos ocupa tratar de mejorar esas distracciones, el penalti que le rebota en la mano (a Cristian Borja) cuando teníamos buena cantidad de jugadores en el área, son fortuitos, insisto, son cosas que debemos mejorar, me quedo contento con el volumen de juego y las oportunidades que llegaron poco".

Con lo visto ante el conjunto de la MLS, Guillermo Almada aseguró que uno de los puntos a trabajar en los próximos días será la defensa.

"Indudablemente tenemos que trabajar en la parte defensiva, involucra a todos, generamos buen volumen de juego, amplitudes en el momento que tenemos que hacerlo, es una situación que nos ocupa, en definitiva, Rodolfo Cota, Fernando Tapia, el que esté en el arco, Luis Malagón, todos están para tapar, llegan más de lo deseado, es de generar y que lleguen poco, pero esas tres o cuatro distracciones fueron nuestras, debemos solucionarlas, en definitiva la idea está bien, pero hay riesgos, exponemos a la defensa, eso lleva más automatismo y tiempo de trabajo de lo que hemos tenido”.

¿Le quita el sueño la portería?

Al analizar las primeras líneas, Guillermo Almada deja ver su tranquilidad en la portería y el momento en que Luis Ángel Malagón esté al parejo con la competencia interna, luego de la lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo a principios de este año.

“Bueno, cuando lo tengamos resolveré (el dilema), Cota ha estado excelente, Tapia también, en definitiva, están para eso, bueno, cosa que nos complace mucho, tienen dedicación, entrenan bien, cuando esté Malagón, tendremos tres grandes arqueros que pueden actuar y tener el arco muy bien cubierto”.

Sobre el juego en Carson, Almada añadió que "hicimos un partido redondo, porque nos llevamos la clasificación, en el primer tiempo sufrimos de más, teníamos previsto eso, muchos jugadores de Columbus con grandes condiciones, una presión mala les dio posibilidades a ellos, por más que nosotros generamos; en el segundo tiempo estuvimos más seguros, en definitiva, en el balance nos llevamos un triunfo justo, difícil por lo duro que fue Columbus y su buena plantilla, nos generó mucho en el primer tiempo, lo supimos resolver, nos llevamos un triunfo muy valioso”.

Se cuida del Monterrey en 'semis'

Con el boleto a semifinales de la Leagues Cup, Guillermo Almada ya vislumbró un primer panorama de lo que será el juego contra los Rayados de Monterrey.

"Monterrey tiene una de las plantillas más ricas del futbol mexicano, con jerarquía, un rival durísimo, tenemos nuestras armas, va a ser un gran partido para aquellos que lo puedan observar”, anticipó.

La otra llave semifinal de Leagues Cup será entre Toluca y León.

El rival elogia a Rodolfo Cota

De la exhibición del América hubo elogios por parte del Columbus Crew. El entrenador francés Laurent Courtois admitió su sorpresa por la noche del portero Rodolfo Cota.

"Fue increíble el portero, no podía creer que pudo parar ese cabeceo (de Josef Martínez) y así fue".

Courtois finalizó con una grata sensación de Leagues Cup, pese a las críticas que rodean a la competición binacional.

"Necesitamos ver el margen del partido, si queremos demostrar esto (superioridad de MLS) cuando el año pasado fue diferente, el nivel y calidad de aquellos equipos y estos encuentros para mí ha sido mágico, para la liga, la MLS, para Columbus y la visibilidad, es una competencia bonita, este año es de Liga Mx y es oportunidad para otros".