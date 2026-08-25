Orbelín Pineda pone a Rayados en las Semifinales de la Leagues Cup 2026

El primer Semifinalista de la Leagues Cup 2026 tuvo que llegar de la manera más dramática. Los Rayados insistieron en todo momento y tuvieron premio con el golazo de Orbelín Pineda para lograr vencer al Chicago Fire (2-1).

Todo parecía que se iba a la tanda de los penaltis, sin embargo, el refuerzo ‘bomba’ de los regiomontanos apareció en el momento más importante y ahora esperan rival, el cual saldrá del partido entre América y Columbus Crew.

Un partido bastante complicado para el equipo mexicano, tuvieron muchas oportunidades de hacer más goles, pero la falta de contundencia, una vez más, en este equipo cobra factura.

Rayados se clasificó a las Semis de la Leagues Cup 2026 Mexsport

Aunque la victoria no pudo haber sido tan sufrida si se hubiera expulsado al portero del Chicago Fire. En una pelota filtrada, Brady salió con todo contra Cuypers, le dio un manotazo en la cara y el árbitro inmediatamente le sacó amarilla y señaló penalti.

Sin embargo, el VAR mandó a llamar al central por una posible roja contra el arquero, aunque después de verla, decidió mantener su decisión. Algo que fue muy polémica, ya que en las repeticiones se ve claramente que se desentiende del balón y le mete un manotazo en la cara con toda la intención.

Aunque tampoco Rayados tuvo buena suerte, Lucas Ocampos cobró el tiro, pero su disparo se estrelló en el poste, manteniendo todo empatado.

El gol de los regios llegó al final del primer tiempo (45+4). Centro pasado y el defensor Víctor Guzmán cabeceó sólo para poner el primer tanto del partido.

Orbelín salva a Rayados de los penaltis y los pone en Semis

Un segundo tiempo flojo para Rayados. No generó mucho y sobrellevaba el partido, aunque el Chicago no fue un equipo peligroso, encontró el tanto del empate por un error en la salida de los regios.

Los estadounidenses recuperaron alto y tras un centro raso, Philip Zinckernagel empujó el esférico para poner el empate al 59’ de manera momentánea.

El equipo de Matías Almeyda intentó, buscó y en un contragolpe, encontró premio. Después de un rebote, el balón le quedó botando a Orbelín, quien no dudó y sacó una volea formidable, poniendo el balón en el ángulo y sellando la victoria regia.

Con esto, Rayados ya descansa en las Semifinales, algo que merecía un poco más que el Chicago Fire. Ahora, tendrá que esperar hasta mañana para conocer a su rival: el América o el Columbus, dos rivales que no serán para nada sencillos.