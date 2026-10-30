FMF aprueba fondo de solidaridad para estabilizar finanzas de la Liga de Expansión

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer de manera oficial la aprobación para la creación de un fondo de solidaridad, una medida orientada a continuar fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo de la Liga de Expansión junto a todos los clubes que la integran.

Esta iniciativa institucional busca respaldar las inversiones indispensables para consolidar las estructuras deportivas, administrativas y de infraestructura de los equipos, con el propósito fundamental de contribuir a que cumplan con los requisitos normativos para competir en la Liga MX.

A través del comunicado, el organismo rector del balompié nacional reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento integral del futbol en el país, fortaleciendo sus distintas categorías y generando un modelo enfocado en ampliar las oportunidades de desarrollo y la competitividad entre las instituciones.

Al respecto, el comisionado Mikel Arriola destacó que la implementación de dicho fondo representa el comienzo de un proceso profundo para estabilizar las finanzas de la división, incentivar la formación de nuevos talentos y reforzar la capacidad operativa de los clubes para escalar dentro de la pirámide del fútbol mexicano.

FMF y su apoyo a la Liga de Expansión

La FMF detalló que el propósito en el ámbito local contempla incentivar la formación de futbolistas mexicanos, mejorar la infraestructura existente para optimizar la experiencia de los aficionados, reducir de forma sustancial las brechas económicas entre las diferentes divisiones y elevar la calidad de gestión en las áreas administrativa, comercial y de servicios de los equipos.

Finalmente, la dirigencia del fútbol mexicano sostuvo que este fondo constituye el inicio de una política integral a cargo de la FMF para destinar recursos a los formadores de talento, los cuales deberán reinvertirse para asegurar un crecimiento sostenido que abarque desde el sector amateur hasta el máximo circuito.