Tragedia en el futbol español: aficionado cae de la grada al campo en el Eibar vs Almería 

Momento de tensión se vivió en la Segunda División del futbol español este sábado luego de que un aficionado cayera de las gradas al campo en plena celebración.

Durante el encuentro entre Eibar y Almería en el Estadio Municipal de Ipurúa, el conjunto visitante se puso en ventaja al minuto 19 con gol de Quim Junyet, desencadenando la euforia en la zona de la grada visitante.

En medio del festejo desatado por la anotación, un aficionado del Almería que se encontraba en la parte superior perdió el equilibrio y cayó de manera aparatosa hasta el terreno de juego.

Este incidente provocó una situación de emergencia inmediata que obligó a detener el desarrollo del compromiso futbolístico ante la gravedad de la escena presenciada por los asistentes.

Los servicios médicos del estadio, así como el personal de ambos clubes, acudieron con rapidez para brindar los primeros auxilios al seguidor afectado sobre el césped.

Partido suspendido y aficionad trasladado al hospital

Ante la magnitud del suceso, el árbitro central tomó la decisión de suspender temporalmente el partido y ordenar el regreso de ambos planteles a los vestidores mientras se controlaba la situación.

Minutos más tarde, el aficionado fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia hacia un hospital de la localidad para recibir atención especializada.

Los reportes preliminares indicaron que el simpatizante se encontraba consciente al momento de su salida, aunque hasta el momento se desconocen más detalles sobre su estado de salud oficial.

Tras una pausa de casi media hora para estabilizar el área y garantizar las condiciones de seguridad, el encuentro se reanudó para disputar los minutos restantes.