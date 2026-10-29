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¿Polémica a la vista? Luis Enrique Santander pitará el América vs Toluca 

El silbante es uno de los personajes que más críticas acarrea del americanismo. 

Por: Christian Mendoza

Luis Enrique Santander ha dirigido siete juegos del Apertura 2026 como juez central.
Luis Enrique Santander ha dirigido siete juegos del Apertura 2026 como juez central.Mexsport

Luis Enrique Santander fue designado para impartir justicia en el duelo entre el América y el Toluca, a disputarse este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte.

El juego entre águilas y diablos, correspondiente a la J-15 del torneo Apertura 2026, es uno de los más atractivos del fin de semana, por la carga de rivalidad y la posibilidad de que el liderato del América pierda fuerza. 

La designación de Luis Enrique Santander también implica una carga mediática del americanismo contra el silbante, estigmatizado por favorecer a las Chivas en la final del 2017 contra los Tigres. 

El América vs Toluca será el octavo juego como juez central para Santander en el Apertura 2026.

El cuerpo arbitral para esa noche en el Estadio Banorte está compuesta por los abanderados Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enedina Caudillo Gómez Cuarto; Martín Molina Astorga como cuarto árbitro; Diana Stephanía Pérez Borja y Michel Caballero Galicia, a cargo de la cabina del VAR. 

Designaciones arbitrales J-15 

Viernes 30 de Octubre de 2026. 

Atlético de San Luis vs Atlas 

Estadio: Libertad Financiera 

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza 

Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán 

Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González De La Mora 

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre Árbitro VAR: Óscar Macías Romo 

Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

FC Juárez vs Querétaro

Estadio: Olímpico Benito Juárez 

Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava Árbitro 

Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala Árbitro 

Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco 

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez 

Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez 

Árbitro VAR Asistente: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Puebla vs Pumas U.N.A.M

Estadio: Cuauhtémoc 

Árbitro Central: Óscar Mejía García 

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz Árbitro 

Asistente 2: Erik Durón Martínez 

Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta 

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo 

Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Sábado 31 de Octubre de 2026

Pachuca vs Tigres U.A.N.L. 

Estadio: Hidalgo 

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández 

Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez 

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón 

Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez 

Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce 

Árbitro VAR Asistente: Óscar Yahir Barriga Castro

Rayados vs Tijuana

Estadio: BBVA 

Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina 

Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales 

Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez 

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios 

Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez 

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Chivas vs Atlante

Estadio: Akron Árbitro 

Central: Adonai Escobedo González 

Árbitro Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola 

Árbitro Asistente 2: Karen Janett Díaz Medina 

Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro VAR: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Árbitro VAR Asistente: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Domingo 1 de Noviembre de 2026

Santos Laguna vs Necaxa

 Estadio: TSM Corona 

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón 

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez 

Árbitro Asistente 2: Mauricio Nieto Torres 

Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez 

Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos 

Árbitro VAR Asistente: Jair de Jesús Sosa García

Cruz Azul vs León

Estadio: Banorte

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza 

Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez 

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández 

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo 

Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

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