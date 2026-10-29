¿Polémica a la vista? Luis Enrique Santander pitará el América vs Toluca 

Luis Enrique Santander fue designado para impartir justicia en el duelo entre el América y el Toluca, a disputarse este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte.

El juego entre águilas y diablos, correspondiente a la J-15 del torneo Apertura 2026, es uno de los más atractivos del fin de semana, por la carga de rivalidad y la posibilidad de que el liderato del América pierda fuerza.

La designación de Luis Enrique Santander también implica una carga mediática del americanismo contra el silbante, estigmatizado por favorecer a las Chivas en la final del 2017 contra los Tigres.

El América vs Toluca será el octavo juego como juez central para Santander en el Apertura 2026.

El cuerpo arbitral para esa noche en el Estadio Banorte está compuesta por los abanderados Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enedina Caudillo Gómez Cuarto; Martín Molina Astorga como cuarto árbitro; Diana Stephanía Pérez Borja y Michel Caballero Galicia, a cargo de la cabina del VAR.

Designaciones arbitrales J-15

Viernes 30 de Octubre de 2026.

Atlético de San Luis vs Atlas

Estadio: Libertad Financiera

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González De La Mora

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

FC Juárez vs Querétaro

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava Árbitro

Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala Árbitro

Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez

Árbitro VAR Asistente: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Puebla vs Pumas U.N.A.M

Estadio: Cuauhtémoc

Árbitro Central: Óscar Mejía García

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz Árbitro

Asistente 2: Erik Durón Martínez

Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Sábado 31 de Octubre de 2026

Pachuca vs Tigres U.A.N.L.

Estadio: Hidalgo

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR Asistente: Óscar Yahir Barriga Castro

Rayados vs Tijuana

Estadio: BBVA

Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Chivas vs Atlante

Estadio: Akron Árbitro

Central: Adonai Escobedo González

Árbitro Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Árbitro Asistente 2: Karen Janett Díaz Medina

Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro VAR: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Árbitro VAR Asistente: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Domingo 1 de Noviembre de 2026

Santos Laguna vs Necaxa

Estadio: TSM Corona

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: Mauricio Nieto Torres

Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos

Árbitro VAR Asistente: Jair de Jesús Sosa García

Cruz Azul vs León

Estadio: Banorte

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz