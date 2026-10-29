¿Polémica a la vista? Luis Enrique Santander pitará el América vs Toluca
El silbante es uno de los personajes que más críticas acarrea del americanismo.
Luis Enrique Santander fue designado para impartir justicia en el duelo entre el América y el Toluca, a disputarse este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte.
El juego entre águilas y diablos, correspondiente a la J-15 del torneo Apertura 2026, es uno de los más atractivos del fin de semana, por la carga de rivalidad y la posibilidad de que el liderato del América pierda fuerza.
La designación de Luis Enrique Santander también implica una carga mediática del americanismo contra el silbante, estigmatizado por favorecer a las Chivas en la final del 2017 contra los Tigres.
El América vs Toluca será el octavo juego como juez central para Santander en el Apertura 2026.
El cuerpo arbitral para esa noche en el Estadio Banorte está compuesta por los abanderados Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enedina Caudillo Gómez Cuarto; Martín Molina Astorga como cuarto árbitro; Diana Stephanía Pérez Borja y Michel Caballero Galicia, a cargo de la cabina del VAR.
Designaciones arbitrales J-15
Viernes 30 de Octubre de 2026.
Atlético de San Luis vs Atlas
Estadio: Libertad Financiera
Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González De La Mora
Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval
FC Juárez vs Querétaro
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava Árbitro
Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala Árbitro
Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez
Árbitro VAR Asistente: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
Puebla vs Pumas U.N.A.M
Estadio: Cuauhtémoc
Árbitro Central: Óscar Mejía García
Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz Árbitro
Asistente 2: Erik Durón Martínez
Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales
Sábado 31 de Octubre de 2026
Pachuca vs Tigres U.A.N.L.
Estadio: Hidalgo
Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Árbitro VAR Asistente: Óscar Yahir Barriga Castro
Rayados vs Tijuana
Estadio: BBVA
Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina
Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez
Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Chivas vs Atlante
Estadio: Akron Árbitro
Central: Adonai Escobedo González
Árbitro Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Árbitro Asistente 2: Karen Janett Díaz Medina
Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba
Árbitro VAR: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
Árbitro VAR Asistente: Jesús Lorenzo Soto Dávila
Domingo 1 de Noviembre de 2026
Santos Laguna vs Necaxa
Estadio: TSM Corona
Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
Árbitro Asistente 2: Mauricio Nieto Torres
Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez
Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos
Árbitro VAR Asistente: Jair de Jesús Sosa García
Cruz Azul vs León
Estadio: Banorte
Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz