¿Virus en el paddock golpea a Cadillac F1? Checo Pérez aclara su estado para la carrera en México

La jornada del jueves y viernes del Gran Premio de la Ciudad de México no fue sencilla para el equipo Cadillac, pero en esta ocasión no fue por la falta de rendimiento del chasis, sino por temas de salud que han restringido el tiempo del mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas en sus actividades fuera del monoplaza, todo a consecuencia de temas de salud.

La escudería informó el jueves que Bottas no estaría en el tiempo de medios para permitirle recuperarse al sentirse indispuesto. El viernes, Checo Pérez canceló su tiempo en el Fan Forum en el Autódromo Hermanos Rodríguez mientras que, al terminar en la FP2 fue disculpado por el equipo y la FIA para no presentarse a las actividades de medios al también sentirse con molestias.

Fuentes han revelado a Excélsior que al interior del paddock se ha extendido un problema de las vías respiratorias (gripe) en algunas escuderías, con Cadillac padeciendo algunos contagiados sin gravedad, todo esto por un virus que habrían tomado durante el viaje entre Estados Unidos y México con malestares normales de enfermedades de este tipo que no requieren mayor tratamiento más que reposo.

Para el piloto mexicano, la carrera en México 2026 es una de las más importantes en su historia al cumplir 300 arrancadas.

“Es un momento muy especial para mí volver a estar en pista en casa, en México, ante mis aficionados y mi gente. Ha sido un día complicado, ya que no me he sentido bien de salud”, dijo Checo Pérez el viernes en un comunicado oficial.

“Espero estar al 100 % mañana; esta noche me centraré en descansar. Parece que estamos más cerca de lo que esperábamos, lo cual es positivo. Ojalá podamos tener una buena jornada mañana en la clasificación y aprovechar al máximo nuestro potencial”.