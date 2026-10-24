La FMF investiga a jugadores del Tepatitlán por posibles apuestas deportivas

El Tepatitlán FC enfrenta un nuevo episodio extracancha. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) comenzó a revisar la conducta de varios integrantes del plantel de la Liga de Expansión MX, ante indicios de posibles faltas relacionadas con las apuestas y las reglas que protegen la competencia.

La medida contempla la inhabilitación temporal de los futbolistas aunque el organismo mantiene bajo reserva tanto la identidad de los involucrados como las acciones que habrían motivado el expediente.

El asunto quedó en manos de la Comisión Disciplinaria, instancia que recurrirá a las disposiciones establecidas en el Código de Ética y el Reglamento de Sanciones para determinar si hubo alguna conducta contraria a la normativa.

En su pronunciamiento, la FMF explicó que el procedimiento se sustenta específicamente en el Apéndice IV, apartado dedicado a la integridad de la competencia. Por el momento, no se ha informado cuándo podría concluir la revisión ni qué castigos enfrentarían los jugadores si se comprueban las faltas.

La noticia surge después de que el club jalisciense ya había aparecido en una polémica vinculada con los pronósticos deportivos. En septiembre, Dieter Villalpando quedó en medio de señalamientos públicos realizados por el credo de contenido Cristian Rey, quien compartió presuntos mensajes atribuidos al mediocampista en los que habría buscado ingresar a comunidades privadas para consultar pronósticos de encuentros.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente que aquella controversia tenga relación directa con el procedimiento anunciado por la Federación. Tampoco se ha confirmado que Villalpando forme parte del grupo de jugadores investigados en esta ocasión.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los controles que existen en el futbol mexicano para evitar que las apuestas comprometan la credibilidad de los encuentros.