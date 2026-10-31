Manchester City cae ante el Brighton y enciende las alarmas en la Premier League

Tras un inicio de temporada prometedor, el Manchester City atraviesa su primer bache bajo la dirección técnica de Enzo Maresca. Los citizens sumaron su segunda derrota consecutiva en la Premier League tras caer por la mínima en el Etihad Stadium frente a un sólido Brighton.

En un encuentro disputado y cerrado de principio a fin, el conjunto visitante inclinó la balanza gracias a un solitario tanto de Yasin Ayari al minuto 11. Este tropiezo, sumado a la caída de la jornada anterior frente al Aston Villa, deja al equipo con 22 puntos y pone en riesgo el liderato de la competición.

La lucha por la cima

El liderato de la tabla se encuentra al rojo vivo. Aunque el Manchester City se mantiene en la parte alta de manera provisional, el Arsenal tiene la oportunidad de arrebatarle la cima en esta misma jornada.

Los gunners visitarán el estadio de Anfield para medirse ante el Liverpool. Un empate o una victoria le bastaría al conjunto londinense para convertirse en el nuevo líder solitario de la Premier League por primera vez en la temporada, en su camino hacia la defensa del título.

Crisis institucional

La mala racha deportiva coincide con un momento de máxima tensión en los despachos. El club afronta semanas de incertidumbre tras el proceso financiero en el que fue señalado por diversas infracciones a la normativa de la competición.

Diversas versiones apuntan a que antes del parón invernal se podría dar a conocer la resolución definitiva y una posible sanción de puntos, un escenario que obligaba al equipo a sumar la mayor cantidad de unidades posibles desde el inicio del torneo para mitigar cualquier impacto en la tabla.