Lewis Hamilton desafía a la edad en la Fórmula 1: “Nunca ha habido nadie como yo aquí en 70 años”

Lewis Hamilton reiteró su deseo de seguir corriendo en la Fórmula 1 en la década de los 2030, afirmando que no ha habido pilotos con su nivel en los más de 70 años de historia de la categoría.

Recientemente, el británico había insinuado una intención de extender su trayectoria en el Gran Circo para correr en Ruanda, en el regreso de la serie al continente africano por primera vez en cuatro décadas.

Para ese entonces, el siete veces campeón mundial tendrá 45 años, la misma edad que actualmente tiene Fernando Alonso, otro piloto que ha extendido su carrera a lo largo de este siglo.

Durante el Gran Premio de México, Hamilton volvió a ser cuestionado sobre si se sentía con la capacidad de seguir manejando al más alto nivel, ante lo cual respondió que su nivel de preparación lo ha llevado a niveles nunca vistos.

En primer lugar, nunca ha habido nadie como yo aquí en estos 70 años (de historia), así que mi caso es distinto”, expresó.

Por supuesto, hay desafíos por delante —propios de la edad— que no puedo prever. Pero a lo largo de este camino han existido muchas ideas preconcebidas sobre el hecho de que el tiempo de reacción disminuye con la edad”.

Hamilton, quien está en la lucha por el subcampeonato, puso como ejemplo su arranque en la carrera pasada en Austin, afirmando que su tiempo de reacción fue “más rápido que el de algunos de los más jóvenes” de la parrilla, producto de ejercicios constantes de enfoque.

Si bien advirtió que no hay garantías para seguir en el mismo nivel dentro de cuatro años, su compromiso es inquebrantable, siempre y cuando lo considere apropiado.

¿Podré competir a los 44 años contra alguien de 20? ¿Quién sabe? Pero a los 41, sí puedo competir contra alguien de 20. El tiempo lo dirá. Ya veremos si sigo aquí en los años venideros”, expresó.

Pero nunca quiero quedarme más tiempo del debido si ya no cuento con el rendimiento necesario. No quiero andar por ahí con un rendimiento que ha decaído muchísimo. Mi capacidad de reacción ha disminuido, mi empuje ha decaído y mi ritmo ha empeorado, algo que todo el mundo daba por hecho el año pasado”.