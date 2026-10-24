Agresión para la árbitro Lizzet Amairany García en la Liga de Expansión

El jugador del club Tepatitlán, de la Liga de Expansión, Julio Cruz propinó un empellón a la silbante Lizzet Amairany García, en el juego correspondiente a la fecha 14 del Torneo de Apertura 2026 ante Cancún FC.

Cuando se disputaba el minuto 58 del encuentro y el marcador apenas estaba 0-2 en favor del equipo caribeño, la árbitro mostró un cartón preventivo al jugador número 39, razón por la que Julio Cruz encaró a la juez, reclamándole verbalmente, lo que provocó una segunda amonestación y por consecuencia la expulsión del partido.

El jugador entonces regresó ante Amairany, se le acercó a pocos centímetros de distancia y le propinó un empellón a la altura del abdomen.

Julio Cruz y recibió la segunda amonestación y expulsión del partido ESPECIAL

¿Qué sanción podría recibir el jugador de Tepa?

La sanción que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol emita para el jugador Julio Cruz dependerá de cómo haya registrado el incidente la silbante en la cédula arbitral del partido. Si detalla los reclamos verbales que recibió por parte del jugador, además de cómo registre el empujón que recibió.

La silbante tiene las opciones de registrar lo ocurrido como conducta violenta, conducta violenta grave o agresión directa.

La sanción estándar por agresión directa, según estipula es Reglamento de Sanciones de la FMF, es de 12 juegos de suspensión hasta un año en todas las competencias oficiales de la FMF, además de una sanción económica que va desde 90 hasta 500 UMA.

En caso de que el incidente sea registrado como contacto físico menor, el jugador sería suspendido de 2 a 6 partidos, con una sanción económica de 30 a 200 UMA.

El duelo concluyó 0-4 en favor de Cancún FC, con seis jugadores amonestados, tres por cada bando.