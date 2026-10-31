Video: Colapinto y Gasly dedican post a "Checo" Pérez por sus 300 Grandes Premios en la F1

Queda claro que la camaradería de Checo Pérez con los pilotos del circuito va más allá de la competencia dentro de la pista.

Este sábado, previo a la clasificación del Gran Premio de México, los pilotos de la escudería Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto le dedicaron un posteo para felicitarlo por las 300 carreras que estaría cumpliendo este domingo en la CDMX.

Felicitaciones papá, 300 carreras. ¡Wow! Olé, olé, olé, Checo, Checo. Vamos por 300 más. Nos vemos en la pista”, se escuchó decir al sudamericano, Franco Colapinto.

“Felicidades hermano. Todas las cosas buenas que has hecho por el deporte. Vamos por otras 300”, dijo Pierre Gasly.

Previamente, su rival o compañero de equipo mientras estuvo en Red Bull, el holandés Max Verstappen, también le reconoció su paso por la F1.

“Es fantástico. Creo que tuvimos una relación realmente buena cuando éramos compañeros de equipo. Checo también es un tipo muy agradable, tiene un gran corazón y una gran familia. Creo que es simplemente hermoso que pueda celebrar 300 carreras”, declaró en una entrevista para Azteca Deportes.

Listo para la clasificación

Sergio Pérez y su equipo, Cadillac Team, están listos para salir a la pista este sábado a la clasificación previa al Gran Premio de México. Pese a que el día de ayer el piloto mexicano canceló algunas actividades con medios de comunicación, por aparentes temas de salud, se espera que hoy lleve su agenda sin contratiempos.

En las dos rondas de prácticas de este viernes, “Checo” terminó en el lugar 18, mientras que el líder fue Charles Leclerc, de la escudería Ferrari.