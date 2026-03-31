Raptors va por el campeonato en una temporada clave

En la antesala del comienzo del torneo de Fútbol Americano Profesional (LFA), los Raptors buscan iniciar de la mejor manera, dando un mensaje claro y contundente a sus rivales con un único objetivo: alzar el campeonato.

En una presentación donde se reunieron diversos miembros del equipo como directivos, cuerpo técnico y jugadores, la organización dejó en claro que este año representa una oportunidad única para ganar el campeonato y consolidar una década de historia.

“Esta va a ser una temporada 2026 muy especial por el décimo aniversario de esta gran franquicia”, comentó Armando Zuñiga, propietario de Raptors.

Durante todo el año, el equipo trabajó en conjunto con una planeación estratégica, la cual estuvo enfocada en reducir errores y fortalecer áreas clave del juego, tanto dentro como fuera del campo.

Cambios determinantes

Uno de los principales cambios y diferenciadores fue la integración de 15 jugadores extranjeros, quienes llegaron al equipo nacional a fortalecer la plantilla, la cual cuenta con talento mexicano el cual ha caracterizado a la institución desde su fundación.

Esta combinación busca dar mayor profundidad al roster en una liga que va en crecimiento y que cada vez es más competitiva.

Desde el lado de la directiva, se enfatizó que ganar el título es una meta real, dado que a lo largo de sus 10 años de historia, el equipo se ha mantenido como un protagonista constante, siendo el campeonato una asignatura pendiente.

La organización ha reforzado su estructura deportiva y operativa, apostando por una preparación más integral.

“Esta temporada incorporaremos a 15 jugadores extranjeros que contribuirán a fortalecer el talento mexicano, en el cual hemos confiado plenamente a lo largo de estos 10 años”, enfatizó Diego Zuñiga, vicepresidente de Raptors.

Consolidación del fútbol americano en México

La irrupción de nuevos inversionistas marca un punto de inflexión. Aunque el fútbol americano profesional en México todavía enfrenta desafíos de rentabilidad, el modelo comienza a reconfigurarse hacia el largo plazo, con énfasis en el crecimiento sostenido, la proyección internacional y la estabilidad de las franquicias como ejes centrales.

En este contexto, el equipo asume que reforzarse de manera más estratégica cada temporada, consolidar una base sólida de talento nacional e internacional y competir por el campeonato, no solo responde a sus objetivos deportivos, sino que también contribuye a fortalecer una liga más competitiva y estructurada.

“La incorporación de talento extranjero nos ha dado otra dimensión, especialmente en velocidad; esta temporada será un factor diferenciador para nosotros”, expresó Horacio Garcia, vicepresidente deportivo de Raptors.

Finalmente, uno de los cambios más significativos está en la mentalidad del equipo, ya que más allá del discurso del campeonato, el enfoque se centra en el proceso, pues su atención se centra en una mayor preparación física, disciplina táctica, fortaleza mental y cohesión grupal.

Con todos los elementos en juego, Raptors busca consolidar su proyecto dentro de la LFA, ganar más protagonismo en la liga y que el esfuerzo que se ha hecho en conjunto se traduzca en buenos resultados, culminando con el campeonato.