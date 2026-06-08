Leyenda viva: Federer regresará a jugar en el US Open 2026

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) sacudió el panorama deportivo al anunciar de manera oficial el regreso de una de las máximas figuras; el suizo Roger Federer, quien volverá a las canchas de Flushing Meadows para un encuentro especial de exhibición, marcando su retorno a Nueva York tras siete años de ausencia desde su última participación competitiva en dicho escenario.

El evento especial, que llevará por título “Roger Federer: An Icon Returns to New York”, servirá como un homenaje al legado del helvético, quien se mantiene como el único tenista masculino de la Era Abierta en conquistar cinco campeonatos de forma consecutiva en este certamen.

Para engalanar la cartelera en la mítica pista central, la organización confirmó que el exnúmero uno del mundo estará acompañado por otras figuras históricas norteamericanas de la disciplina, incluyendo al campeón de la edición 2003, Andy Roddick, así como a las leyendas Andre Agassi y John McEnroe.

Mediante un comunicado, Federer expresó el enorme valor emocional que le genera esta oportunidad. “El US Open siempre ha sido uno de los torneos más especiales para mí”, declaró el ganador de 103 títulos profesionales.

Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el estadio Arthur Ashe es un lugar que significa muchísimo para mí. He extrañado formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados aportan cada año”.

La última ocaasión que Federer jugó en el Abierto de Estados Unidos fue en el 2019 cuando perdió en la ronda de cuartos de final frente al búlgaro Grigor Dimitrov.

¿Cuándo será el partido?

La gala de exhibición encabezada por Roger Federer se llevará a cabo el martes 25 de agosto de 2026. El compromiso se desarrollará durante las actividades de la semana previa al arranque oficial de los cuadros principales de individuales del torneo.

Esta presentación servirá también como la antesala perfecta para los festejos personales del suizo, quien apenas cuatro días después, el 29 de agosto, será exaltado de forma oficial al Salón Internacional de la Fama del Tenis en Newport, Rhode Island.

¿Cuándo fue el último partido oficial de Roger Federer?

El último compromiso de carácter oficial en la trayectoria de Roger Federer tuvo lugar en septiembre de 2022 durante la celebración de la Laver Cup en la ciudad de Londres. En aquella ocasión, el helvético puso fin a su carrera de 24 años en el circuito profesional disputando un encuentro de dobles al lado de su acérrimo rival y amigo, el español Rafael Nadal.