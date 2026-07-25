F1: Lewis Hamilton recibe castigo de tres lugares en parrilla del Gran Premio de Hungría

Lewis Hamilton perderá tres lugares en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2026 de Fórmula 1, tras ser sancionado por bloquear a Oscar Piastri en la conclusión de la calificación.

El británico se quedó a doce milésimas de conseguir la ‘pole position’, siendo derrotado por Lando Norris en la sesión de este sábado, mientras el australiano no pudo avanzar de la quinta colocación en el resultado provisional de la sesión.

Pero durante la Q3, Hamilton se interpuso en el camino de Piastri al negociar la Curva 1, mientras el piloto de McLaren iniciaba su último intento de vuelta rápida.

Si bien el integrante de Ferrari admitió que no recibió notificación sobre lo cerca que estaba el australiano, se determinó que su interferencia fue innecesaria, por lo que recibió el castigo estándar de tres posiciones de castigo.

El piloto del auto 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y no recibió el mensaje de radio del equipo sobre la aproximación del auto 81 hasta que éste ya estaba muy cerca”, explica la FIA.

Añadió que, debido a la posición de su coche en la pista, el coche 81 no era visible en sus retrovisores. El coche 81, que se encontraba en una vuelta rápida, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva abriéndose demasiado y abortando la vuelta”.

Tras examinar las pruebas disponibles, los comisarios determinaron que el auto 44 obstaculizó innecesariamente al auto 81 durante la calificación”.

De este modo, Charles Leclerc acompañará a Norris en la primera fila de salida, mientras el resto de los resultados siguen estando sujeto a confirmación oficial.

Hamilton se lamentó del hecho de haber salido antes a la pista para su última vuelta lanzada en la Q3, lo cual desencadenó las sucesión de eventos que le impidieron derrotar a Norris, quien fue de los últimos en salir de pits.

Definitivamente no habría elegido salir primero, pero así son las cosas. Tuve una vuelta de salida limpia, pero al empezar mi vuelta cronometrada, ya en la curva 1, sufrí un repentino sobreviraje y perdí una décima y media de entrada”, afirmó en rueda de prensa.