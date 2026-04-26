Milan iguala con Juventus y expone su sitio en Champions League

Con Santiago Gimenez como suplente durante todo el compromiso, Milan igualó 0-0 ante Juventus y cayó al tercer puesto de la Serie A, quedando únicamente 6 puntos por arriba del quinto sitio y exponiendo su sitio en Champions League para la siguiente temporada.

En un año donde el conjunto Rossoneri no logró competir a nivel europeo, y donde la Coppa de Italia se le escapó temprano, Milan se encuentra obligado a terminar entre los 4 mejores del campeonato para conseguir un cupo a la siguiente edición de Champions League.

Las opciones de marcharse por delante en el marcador se presentaron desde la pierna derecha de Youssouf Fofana y Alexis Saelemaekers, sin embargo, sus definiciones pasaron por un costado del arco o golpeando el travesaño, ahogando el grito de gol en San Siro.

Los minutos transcurrieron y, pese a la necesidad del triunfo, Santiago Gimenez se mantuvo como opción de recambio, quedándose sin ingresar en este compromiso que deja al Milan como 3º de la tabla de posiciones en la Serie A con 67 puntos, tres por delante de la Juventus y con 6 unidades de ventaja respecto al sorprendente Como.

Con únicamente 4 partidos por delante, estos son los compromisos en donde el Milan tendrá que sumar al menos dos triunfos para asegurar su sitio en la Champions League y regresar al certamen continental luego de una temporada en blanco respecto a competencia internacional:

Sassuolo Vs Milan / domingo 3 de mayo - 07:00 horas.

Milan Vs Atalanta / domingo 10 de mayo - 12:45 horas.

Genoa Vs Milan / con día y horario por confirmar.

Milan Vs Cagliari / con día y horario por confirmar.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santiago Giménez tendrá la parte final de la Serie A para recuperar su mejor forma física y ser considerado para el Mundial. Reuters

BFG