Lesiones acechan a Corea del Sur rumbo al duelo contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur sufre para recuperar a elementos que llegaron lastimados a la Copa del Mundo 2026. Por lo menos un par tienen una carrera contra el tiempo, para ser elegibles contra México el 18 de junio, en Guadalajara, Jalisco.

El defensa Kim Min-Jae y el mediocampista Bae Jun-ho han tenido que lidiar con lesiones en los tobillos previo a su arribo a Guadalajara, donde los asiáticos han montado su concentración.

Los Tigres asiáticos volvieron a los entrenamientos en Verde Valle (casa de las Chivas del Guadalajara), luego de gozar de un día libre junto a sus familias. Sin embargo, los medios de comunicación de Corea del Sur mostraron cierta inquietud por los trabajos diferidos de más futbolistas que arrastran dolencias.

El central Tae-hyeon Kim es otro elemento que ultima los detalles de su recuperación. Problemas en ambos tobillos lo mermaron en la suplencia el jueves pasado, en la remontada de los Guerreros Taegu sobre Chequia (2-1). La misma suerte la tiene Jun-ho Bae, mediocampista que milita en el Stoke City cuya molestia en la rodilla lo ha marginado en la suplencia en los últimos dos partidos con su selección.

La buena noticia que tiene Corea del Sur es la plena recuperación de Oh Hyeon-gyu. Pese a jugar 21 minutos ante Chequia, el atacante del Besiktas llegó al Mundial 2026 debilitado por fiebre.

Corea del Sur y México comandan el Grupo A, con tres puntos. Los mexicanos ostentan la ventaja por diferencia de goles (1), mientras que Chequia y Sudáfrica se presentarán a su segundo duelo sin unidades y como los urgidos del sector.

Por su parte, la Selección Mexicana no cuenta con el central César Montes por hacerse expulsar en el juego inaugural ante Sudáfrica.