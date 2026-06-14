Bajo estrictas medidas de seguridad, Irán llega a EE. UU. para el Mundial tras dejar México

La Selección de Irán arribó este domingo a territorio estadunidense para iniciar su participación oficial en la Copa del Mundo 2026. El avión del equipo completó las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 16:11 horas locales, tras un vuelo de corta duración proveniente de Tijuana donde el equipo ha mantenido su sede de entrenamiento durante las semanas previas.

La llegada del conjunto dirigido por Amir Ghalenoei estuvo acompañada por un despliegue operativo por parte de los cuerpos de seguridad locales, quienes bloquearon los accesos peatonales colindantes y colocaron cercos perimetrales frente al hotel asignado para la concentración de los futbolistas.

El traslado se produce luego de que el representativo mudara su base operativa desde el estado de Arizona hacia las instalaciones de los Xolos de Tijuana, una decisión logística tomada a raíz del desarrollo de tensiones internacionales e intercambios militares entre las administraciones de Estados Unidos, Israel e Irán desde el mes de febrero.

Previo al viaje, los aficionados que se concentraron en Tijuana, varios de ellos mexicanos, despidieron al plantel con cánticos alusivos a su identidad nacional. Entre los asistentes se exhibieron pancartas con el lema "Irán, nunca caminarás solo. México está contigo".

Manifestaciones políticas en el entorno del estadio de Inglewood

Mientras los deportistas ingresaban a las instalaciones hoteleras con miras al partido del lunes contra la escuadra de Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, un grupo de ciudadanos de origen iraní y activistas por la democracia realizaron una movilización en las inmediaciones del recinto deportivo para exhibir pancartas en contra de las políticas de la administración de Teherán.

Las protestas incluyeron la colocación de imágenes de atletas que, según los organizadores, perdieron la vida bajo custodia de las autoridades gubernamentales a principios de año. Respecto a la movilización, Mojgan Ramezani, una asistente de 56 años con residencia en la Unión Americana, expuso sus consideraciones afirmando que "están reteniendo como rehenes a su propio pueblo".

Horario del primer partido de Irán en el Mundial de 2026

La Selección de Irán disputará su primer partido este lunes correspondiente al grupo G. El partido se realizará a las 19 horas del centro de México en donde enfrentarán a Nueva Zelanda.