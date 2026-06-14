Colombia, con la suerte del campeón Cruz Azul y Willer Ditta en el Mundial 2026

La defensa de Colombia cuenta con un elemento clave rumbo al debut ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Por su adaptación a México, incluso con etiqueta de campeón en el Cruz Azul, Willer Ditta se lleva los reflectores para el anhelado debut.

Previo a la práctica matutina en las instalaciones de la Academia AGA del Atlas, el defensor platicó con los medios sobre su ventaja de militar en el futbol mexicano.

"Gracias a Dios tengo tres años en México, la gente me ha recibido bien, jugamos en canchas que son un espectáculo para desarrollar nuestro futbol. Hemos venido desarrollando nuestras cualidades, físicamente estamos en nuestro mejor momento y futbol consciente con mucha madurez", presumió el zaguero cafetero con títulos de Liga MX y Concacaf Champions Cup como cruzazulino.

El defensa del Cruz Azul solamente registra tres partidos amistosos y dos oficiales con la Selección de Colombia. Héctor López / Excélsior

Con su puesto ganado en el Mundial, luego de que dos de los cinco elementos de Liga MX pasaron de la prelista, Willer Ditta describió la competencia interna que promueve el seleccionador Néstor Lorenzo.

"Hace énfasis (el entrenador) de que somos los 26 elegidos, conscientes de eso y peleando el puesto de buena forma, respetamos decisiones del técnico y encaramos de la mejor manera lo que nos toca.

"Tenemos jugadores de mucha jerarquía, me han recibido de la mejor forma, hay competencia sana, un trabajo maravilloso, aunque venimos de menos tiempo de trabajo, entrenar para encarar de la mejor manera, esperemos el 17 de junio hacer un mejor partido", exhortó el futbolista que suma apenas cinco apariciones oficiales con Colombia (tres amistosos).

Para este Mundial 2026, la Selección de Colombia ha cargado con la misión de superar lo hecho en el 2014. Hay anhelo de los cafeteros por una histórica participación que cure las heridas de no clasificarse al Mundial de Qatar 2022.

"Mucha ilusión, es un grupo mentalizado en hacer un Mundial histórico para nuestro país, hay que estar unidos y disputar el mundial acá, la verdad es que somos 26 jugadores a la disposición, los 11 que decida el profesor y nosotros debemos apoyar desde el lugar", remató Ditta, quien a sus 28 años disputará su primer Mundial.