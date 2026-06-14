El niño entre adultos: Gilberto Mora, la audaz apuesta de México para frenar la velocidad coreana

Gilberto Mora juega como un niño entre adultos. Es el más pequeño del equipo y de todo el Mundial. Hay 1247 jugadores más grandes que él y sin embargo, toma una actitud desafiante que no encaja con su rostro pueril.

Ya debutó en Mundiales a los 17 años cuando ingresó de cambio ante Sudáfrica y ahora, en medio de las modificaciones que planeta Javier Aguirre, precisa de mayor velocidad y por eso echa un ojo a Mora.

El chico aparece en los entrenamientos como si la pelota fuera parte de su cuerpo. La pone en su pie derecho y la amasa con la suela mientras habla con el resto de jugadores. Para ser un Mundial se muestra muy relajado.

¿Cómo jugaría México ante Corea?

El cuerpo técnico mexicano empezó a tener dudas después de ver los entrenamientos coreanos. Sabe que el principal problema a enfrentar es la velocidad, por eso meditan meter a Gil Mora en lugar de Brian Gutiérrez.

Gil Mora ya tuvo experiencia en su categoría y ahora está con la mayor. Mexsport

"A Rafa Márquez le encanta Gutiérrez, pero ante Corea además de velocidad se necesita precisión y en ese sentido puede ser que Gil Mora sea más efectivo", cuentan después de entrenar desde los despachos del Centro de Alto Rendimiento.

El cambio entonces sería sacar a Brian Gutiérrez y meter a Gil Mora, de tal moda se tendría a otro jugador junto a Fidalgo que genere más pases concretos y paredes, que es lo que rompe una línea defensiva tan tozuda como la coreana.

Aunque el punto de críticas se lanza contra el naturalizado Fidalgo, en la Selección no quieren riesgos y confían en que teniendo en campo ayuda a calibrar el medio campo y une las líneas más opuestas del equipo.

Si bien el cuerpo técnico estaba efusivo tras la victoria del debut, tres días después buscan encuadrar mejor el plantel para lo que verán ante Corea y Gil Mora puede ser una gran opción.