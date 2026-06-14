Diego Luna se arrepiente y le abre la puerta a México

La Selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, mostró un nivel competitivo y un funcionamiento colectivo que sorprendió a muchos, y consiguió una sólida victoria en su debut ante Paraguay (4-1).

El rendimiento colectivo fue tan convincente que dejó en evidencia la alta competencia interna, y que confirmó que la lista del entrenador argentino fue justa, a pesar de que algunos jugadores importantes quedaron fuera.

Diego Luna durante un partido con la Selección de Estados Unidos Instagram

Entre las ausencias notables estuvo la de Diego Luna, el joven mediocampista del Real Salt Lake, quien había sido un habitual en las convocatorias, pero quedó fuera de la Copa del Mundo, lo cual generó sorpresa, ya que muchos lo veían como parte del núcleo joven del equipo.

Diego Luna le abre la puerta a México tras quedar fuera del Mundial

En una reciente entrevista con el canal de TikTok Chicos Tóxicos, Diego Luna abordó con franqueza su exclusión de la lista de Estados Unidos para el Mundial 2026 y no cerró ninguna posibilidad respecto a su futuro internacional.

El jugador, de ascendencia mexicana por parte de sus padres, reconoció la decepción por no estar en la cita mundialista, pero mantuvo una actitud positiva y abierta en el futuro.

Para mí se trata de quién me dará la mejor oportunidad de jugar a nivel internacional”, afirmó.

Luna mostró su decepción de no poder jugar esta justa mundialista, sin embargo, dejó abierta una posibilidad de poder representar a la Selección Mexicana en un futuro.

Diego Luna rechazó a México en anteriores ocasiones

Diego Luna había sido contactado en ocasiones anteriores por la Federación Mexicana de Futbol. Su doble nacionalidad lo hacía elegible para el Tri, y recibió acercamientos en categorías juveniles, donde mostró cualidades técnicas que llamaron la atención.

Sin embargo, el joven optó por representar a Estados Unidos, influenciado por su crianza, su apego al país donde nació y las oportunidades que se le presentaron en el proceso de las barras y las estrellas.

Diego Luna en un partido con Estados Unidos Instagram

Fue constante en las convocatorias de USA, debutó con la absoluta y se consolidó como un jugador importante en torneos como la Gold Cup y la Nations League.

A pesar de esa fidelidad inicial, la no convocatoria para el Mundial 2026 ha reabierto el capítulo de su futuro internacional.