León vs Cruz Azul, EN VIVO Ida de Cuartos de final del Apertura 2026
Detalles, imágenes y goles del partido entre León y Cruz Azul, ida de los Cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
León
00
C. Azul
¡¡¡Inicia el partido!!!
El último partido de Liguilla entre ambos equipos, fue victoria de Cruz Azul por 2-1 en la vuelta de los Cuartos de final del Clausura 2025, en el Estadio Olímpico Universitario. En la ida, La Máquina ganó 2-3 en el Nou Camp
Sebastián Vegas afirmó que: “estos partidos se definen por detalles. Creo que nosotros, apoyados de nuestra gente, tenemos que salir a buscar el resultado. Queremos y soñamos con seguir avanzando”.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre León y Cruz Azul, ida de los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX!