Atlantis Jr enalteció su fe por el equipo de sus amores: Cruz Azul. Para el Heredero de la Atlántida, al cuadro celeste siempre lo ve campeón y recalcó que el equipo tiene a los aficionados más fieles.

“A mi Cruz Azul siempre lo veo campeón, tiene algunos tropiezos, siempre los vamos a estar apoyando, es el equipo número uno, que tiene a los aficionados más fieles”, indicó Atlantis Jr.

Este jueves, Cruz Azul visita al León en el partido de ida de los Cuartos de final de la Liga MX. Como visitante, La Máquina sumó cinco victorias, un empate y tres derrotas en el Apertura 2026.

ATLANTIS JR PRESENTA LA CARRERA DEL RING

Por otro lado, Atlantis Jr estuvo presente en el evento en donde se presentó la segunda edición de “La Carrera del Ring”, que tendrá recorrido de 5 y 10 kilómetros, y que se realizará el próximo domingo 29 de noviembre, cuya salida y meta será en el Monumento a La Revolución.

Olympia, Atlantis Jr, Kemonito y Kemalito, fueron parte de la presentación de la segunda edición "La Carrera del Ring" Foto: CMLL

“El año pasado tuve el honor de usar esta playera conmemorativa. Desde ahí, el inicio para mí fue de 10, después fue la oportunidad de convivir, un ratito, con la afición, con gente que ya había terminado su carrera.

Para nosotros, el tener un ratito con la afición te llena de muchísima energía, nos debemos al público, entonces el poder convivir con personas de todas las edades, creo que es algo maravilloso, más que nada que te cuenten sus historias, que a lo mejor antes no hacían deporte y ver que a un Atlantis Jr, Olympia o cualquier luchador los haya inspirado a que se metan a este mundo tan bonito que es el deporte, ver sus caras tan felices que les ha cambiado su vida”, mencionó en conferencia de prensa.

Al terminar “La Carrera del Ring”, los aficionados podrán disfrutar de una función de lucha libre en el Monumento a la Revolución.

Kemonito y Kemalito son los embajadores de esta edición.