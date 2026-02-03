Lens defiende a Allan Saint-Maximin; denuncia insultos en redes

El Racing Club de Lens reaccionó ante los comentarios de odio e insultos racistas que recibió Allan Saint-Maximin, tras el anuncio de su llegada al cuadro francés. El equipo tomó la medida de cerrar los comentarios de algunas publicaciones en redes sociales.

“El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales”, publicó.

“Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos”, agregó.

El club francés anunció el fichaje de Maximin en referencia a “Looney Tones”, con el mensaje “BIP BIP @asaintmaximin, una llegada de alta velocidad”.

El Lens destacó que el futbolista es reconocido por su velocidad, regate y explosividad en la cancha, por lo que depositaron su confianza en él para que demuestre su brillo.

EL LENS DA COMPLETO APOYO A MAXIMIN

El Lens mostró su apoyo total a Allan Saint-Maximin y su familia, además de promover una cultura de tolerancia dentro del futbol.

“Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo”, indicó el club.

El pasado sábado, el América condenó de manera enérgica cualquier acto de discriminación y/o violencia que atente contra la dignidad humana dentro y fuera de la cancha. Incluso, los jugadores salieron a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con una manta con la leyenda “No al racismo”.

“Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Allan Saint-Maximin y su familia, quienes cuentan con el apoyo de todas las personas que formamos parte de esta institución. Digamos ¡No al Racismo! y promovamos el respeto, la inclusión y los valores que requiere la sociedad”, indicó el club.