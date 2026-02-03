'Checo' Pérez invita al lanzamiento de la ropa oficial de Cadillac antes del Super Bowl

La fiebre por la Fórmula 1 alcanzó un nuevo nivel de intensidad en México y Estados Unidos. Mientras los equipos ultiman detalles para el inicio de la temporada 2026, la escudería Cadillac decidió golpear primero en el terreno del marketing. Antes de poner el monoplaza sobre la pista, la marca estadounidense apostó por el carisma de Sergio ‘Checo’ Pérez para elevar la expectativa sobre uno de los lanzamientos más esperados: su línea de ropa oficial confeccionada por la prestigiosa firma Tommy Hilfiger.

El impacto del corredor tapatío entre la afición hispana y norteamericana resultó ser la pieza clave para que la escudería generara ruido masivo en redes sociales. A través de sus canales oficiales, el piloto mandó un mensaje directo a sus seguidores, confirmando que la elegancia y la velocidad irán de la mano en esta nueva etapa de su carrera profesional.

‘CHECO’ PÉREZ Y LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON TOMMY HILFIGER

La espera terminó para los coleccionistas de mercancía deportiva. Este jueves 5 de febrero, el mundo conocerá de forma oficial las prendas que portarán tanto los pilotos como los miembros del staff de la escudería americana. 'Checo' Pérez se mostró entusiasmado en un video que circuló rápidamente por los canales de difusión del equipo, donde invitó personalmente a sus fans a no perderse este evento de moda y automovilismo.

'Checo' Pérez ya luce la ropa de Cadillac. Foto de X: @Cadillac_F1

"Hola, soy 'Checo' Pérez. Estoy muy contento y emocionado por toda la colección que viene de Tommy. Espero que les guste mucho y espero verlos a todos", expresó el mexicano

La elección de Tommy Hilfiger como diseñador no fue casualidad; la marca buscó capturar la esencia audaz y distintivamente americana que el CEO del equipo, Dan Towriss, prometió desde que se anunció la entrada de Cadillac a la máxima categoría. Hasta ahora, las filtraciones mostraron algunas chamarras y polos con un estilo retro-moderno, pero será hasta este evento cuando se revele la línea completa.

EL CALENDARIO DE CADILLAC RUMBO AL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

El lanzamiento de la mercancía oficial es apenas el primer paso de una semana frenética para el equipo. La estrategia de Cadillac apunta a conquistar el mercado global aprovechando la vitrina más grande del mundo: el Super Bowl. El próximo 8 de febrero, durante el magno evento del futbol americano, la escudería presentará por fin el diseño del monoplaza que buscará dar la sorpresa en la parrilla.

'Checo' Pérez en un promocional de Cadillac. Foto de X: @Cadillac_F1

Con el tiempo encima y la mirada puesta en el 5 de marzo, fecha en la que arrancará el Gran Premio de Australia, el equipo no quiso dejar nada al azar. Los test de pretemporada ya permitieron ver algunos adelantos de los nomex y las chamarras de viaje, pero la presentación de este jueves definirá la identidad visual de la escudería frente a millones de espectadores. Sergio Pérez sabe que su papel va más allá de conducir; hoy es el rostro de una marca que busca romper paradigmas en la Fórmula 1 y su invitación fue el empujón definitivo para que la preventa de la colección apunte a ser un éxito total.