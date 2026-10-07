“Ya leí el comunicado… Ahora me voy a trabajar”: Jorge Jesus responde a Cristiano

Jorge Jesus respondió a Cristiano Ronaldo, pero eligió hacerlo con pocas palabras. El seleccionador de Portugal fue abordado por los medios después del comunicado publicado por el delantero y evitó entrar en una nueva confrontación pública.

Ya leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección nacional”, declaró Jorge Jesus cuando fue cuestionado a la salida de su casa.

El entrenador portugués tampoco quiso profundizar en el contenido de la carta ni responder punto por punto a las palabras del capitán.

“No tengo nada más que decir”, sentenció Jorge Jesus, con lo que intentó poner punto final, al menos públicamente, a un episodio que ha sacudido a Portugal durante el actual parón internacional.

Cristiano Ronaldo había publicado un comunicado después de abandonar la concentración de la selección portuguesa, cumpliendo con su promesa de explicar su versión de lo ocurrido durante las últimas semanas.

La situación terminó por evidenciar el deterioro en la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, quienes ya habían trabajado juntos en Al Nassr antes de reencontrarse ahora en el combinado nacional.

Jorge Jesus deja abierta la puerta, Cristiano no

Pese al enfrentamiento, Jorge Jesus había dejado abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pudiera regresar nuevamente a la selección.

Sin embargo, la postura del delantero sería distinta. El futbolista no tendría intención de volver a compartir vestidor con quien hasta hace pocos días era también su entrenador en el combinado portugués.

La polémica aparece, además, en el arranque de una nueva etapa para Portugal, que deportivamente ha obtenido resultados positivos desde la llegada de Jorge Jesus al banquillo.

Portugal consiguió cuatro victorias durante este periodo internacional: derrotó a Gales, venció en dos ocasiones a Noruega y también superó a Dinamarca.

Los resultados, sin embargo, quedaron momentáneamente en segundo plano por el conflicto con la máxima figura del futbol portugués.

Cristiano Ronaldo ya hizo pública su versión. Jorge Jesus, en cambio, optó por no alimentar el enfrentamiento: aseguró que leyó el comunicado y simplemente se fue a trabajar.