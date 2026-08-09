Jordan García llegaría al Atlante como reemplazo de David Ospina

El Atlante regresó a la Primera División con Óscar Jiménez como portero titular durante las primeras tres jornadas del torneo y en el inicio de la Leagues Cup. Sin embargo, los Potros anunciaron a David Ospina como uno de sus principales refuerzos para la temporada.

El arquero colombiano llegó al equipo, pero no pudo debutar debido a una recaída en una lesión del codo derecho. Ospina había sido operado de esa zona en 2023 y, tras su incorporación al conjunto azulgrana, volvió a presentar molestias.

Ante esta situación, la directiva del Atlante comenzó a buscar alternativas para reforzar la portería y habría encontrado una opción en Jordan García, guardameta colombiano que pertenece al Club León.

David Ospina mantiene en suspenso su llegada al Atlante. Mexsport

Jordan García sería nuevo portero del Atlante

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Atlante habría llegado a un acuerdo con León para conseguir la cesión de Jordan García, quien se incorporaría al conjunto azulgrana en calidad de préstamo.

El portero colombiano estaba cerca de convertirse en jugador de Universidad de Chile también mediante una cesión. Sin embargo, la recaída de David Ospina habría llevado a la directiva de León a detener esa operación y considerar el préstamo de García al Atlante.

La decisión respondería a la posibilidad de que el conjunto esmeralda pueda mantener un seguimiento más cercano de la evolución futbolística del guardameta durante su estancia en México.

De acuerdo con el reporte, Jordan García llegaría a los Potros por un año y el acuerdo contemplaría una opción de compra para el conjunto azulgrana.

La salida también se plantea dentro de la situación que vive León en la portería, ya que el equipo cuenta con Óscar García y el recién incorporado Julio González como alternativas para esa posición.

De esta manera, Jordan García se perfila para convertirse en una nueva alternativa para Miguel Herrera después de que David Ospina no pudiera incorporarse a la dinámica del equipo.

Jordan García llegaría a préstamo con Atlante. Eduardo Serratos/Mexsport

Incertidumbre con David Ospina

David Ospina tuvo una recaída en la lesión del codo derecho después de su llegada al Atlante, situación que le impidió integrarse de lleno a los trabajos del equipo.

Miguel Herrera habló sobre la situación del colombiano y confirmó que Ospina había decidido detener su actividad para evaluar su condición y definir qué ocurrirá con su carrera.

El entrenador dejó abierta la posibilidad de que el guardameta continúe con el proyecto del Atlante si consigue recuperarse y decide seguir jugando.

Estamos esperando la resolución de lo que pase con David, si va a continuar con su carrera o no. Si David está al 100 por ciento y quiere seguir con este proyecto para su cierre de ciclo como futbolista, es bienvenido. Nosotros pensamos en él.

Por ahora, la situación de Ospina permanece sin una definición. Mientras el guardameta colombiano evalúa su futuro, Atlante habría cerrado la llegada de Jordan García para reforzar una posición que quedó descubierta durante el inicio de la temporada.