Cucurella se viste de blanco en su primer día con el Real Madrid

El futbolista español, Marc Cucurella, completó el día de hoy 10 de agosto su primera sesión de entrenamiento con el Real Madrid. Después de haberse proclamado campeón del mundo con la Selección Española, el defensa español se sumó al esquema blanco bajo la dirección técnica de José Mourinho.

Para el canal de televisión Realmadrid TV, Cucurella compartió sus primeras impresiones al término del entrenamiento, dejando en claro la emoción que le causa este nuevo paso en su trayectoria profesional:

Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y sobre todo un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en mi carrera”, expresó Cucurella.

Así pues, para el defensa de Alella es una gran responsabilidad formar parte del conjunto madridista, “pero también un reto muy bonito”, de modo que ya no puede esperar para jugar su primer partido en casa.

Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda. Como espectador, he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado”, declaró Cucurella.

Reconocimiento médico y posible debút de Cucurella

Marc Cucurella y el defensa francés, Ibrahima Konate, acudieron al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para cumplir las pruebas médicas correspondientes.

Aunque todavía no hay fecha de debút confirmada para Marc, el Madrid se enfrentará a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu el 26 de agosto en la Jornada 1 de LaLiga, por lo que el futbolista podría debutar ese día o en el partido previo de inicio de temporada para el Real Madrid donde jugará como visitante contra el RDC Espanyol.

Para cerrar su primer día en la capital española, el futbolista lanzó un mensaje directo a la afición: