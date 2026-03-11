Le responden a futbolista del América tras polémico comentario

Parece que todo había quedado unos días atrás, pero tras la remontada de Chivas sobre América para ganarle 3-2 en el Clásico femenil, las palabras de la futbolista Jana Gutiérrez volvieron a tener una respuesta y en esta ocasión fue la cuenta de la red social del Estadio Akron que le dedicó un mensaje.

En la previa del partido, la futbolista del América indicó que le gusta disputar encuentros en el Akron, que le encanta que la abucheen, así como que le digan cosas, es algo que la prende y motiva más. “Solo que el césped está horrible, pero todo lo demás, la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás es increíble”.

Jana Gutiérrez consideró que el césped del Estadio Akron es horrible Mexsport

El Chivas – América femenil se había pospuesto por la situación en la entidad, tras el abatimiento del supuesto líder del CJN. El partido se disputó este martes, donde las dirigidas por Ángel Villacampa no pudieron aprovechar una ventaja de 0-2 y Chivas terminó dándole la vuelta.

Gabriela Valenzuela acortó distancias en el marcador, un autogol de la portera Sandra Panos García-Villamil marcó el 2-2 al 73’ y Adriana Iturbide sentenció el encuentro al 83’ con un remate raso.

La respuesta del Estadio Akron a la futbolista Jana Gutiérrez Mexsport

La cuenta de “X” del Estadio Akron publicó el siguiente mensaje, con una foto en la que aparece la jugadora del América, Jana Gutiérrez:

“Pues yo en esta foto veo muy bien la cancha”, en respuesta a los comentarios que realizó sobre el césped del Estadio Akron. La cuenta de Chivas femenil también compartió la publicación.

Con el triunfo, Chivas femenil llegó a 25 puntos para ser sublíderes generales del Torneo Clausura 2026, sólo a un punto de Rayadas. Por su parte, el América se quedó en 21 y es quinto.