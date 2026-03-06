F1: Oscar Piastri lidera segunda práctica en Australia, 'Checo' Pérez siguió con problemas

Oscar Piastri impuso el tiempo más rápido en la segunda práctica del Gran Premio de Australia, fecha inaugural de la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez prácticamente no vio actividad.

Todo indicaba que volvería a ser un duopolio entre Ferrari y Mercedes, ya que Lewis Hamilton y George Russell intercambiaron el liderato al principio de la tanda, con el piloto de Ferrari registrando 1m20.903s. con el neumático duro, al cumplir diez minutos.

Si bien Kimi Antonelli tomó el primer lugar provisional minutos más tarde, el local Piastri dio la primera advertencia al cronometrar 1m20.638s. en la ronda inicial de giros lanzados.

Acto seguido, los pilotos de Mercedes adelantaron los simulacros de calificación con múltiples juegos de neumáticos suaves, con el cual Antonelli rompió la barrera de los 80 segundos por vuelta, al registrar 1m19.943s.

Su coequipero británico, quien había marcado 1m20.049s, fue de los primeros en protagonizar un despiste, siendo caso al llegar a la Curva 3 del circuito de Albert Park, luego de bloquear la rueda delantera derecha.

Pero pasada la mitad de sesión, Piastri recuperó el liderato y ya no lo volvió a soltar, ya que su 1m19.729s lo registró antes de enfocarse en las simulaciones con tanques llenos. Fue así como el piloto de McLaren quedó por delante de Antonelli y Russell, mientras la dupla de Ferrari completó los cinco primeros lugares, con Hamilton por delante de Charles Leclerc.

Al principio, el británico tuvo un momento de drama al esquivar por poco margen al Alpine de Franco Colapinto, quien transitaba a baja velocidad en la recta principal. El argentino es investigado por manejar innecesariamente lento.

Leclerc también se despistó brevemente en la Curva 1 cuando restaban menos de diez minutos en el reloj.

Max Verstappen también vivió caos en esta sesión al sufrir un problema mecánico en su RB22 desde los primeros minutos de entrenamiento y se quedó detenido en la salida de pits, requiriendo asistencia de sus mecánicos.

El holandés regresó a pista en la segunda mitad de la práctica, completando trece giros con el compuesto medio para concluir sexto, no sin antes protagonizar una excursión a la grava al salir de la Curva 10, cuando restaban once minutos en el reloj. Su monoplaza Red Bull quedó con daños significativos.

Lando Norris, quien vio poca acción en la primera práctica por una falla en la caja de cambios, quedó séptimo, seguido de Lindblad, Isack Hadjar, quien hizo una excursión al pasto en el cierre de la tanda, y Esteban Ocon.

'Checo' Pérez, con muchos problemas y casi ninguna vuelta

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien protagonizó un trompo y la pérdida de un espejo durante el entrenamiento inicial, reportó un problema con un sensor, por lo que su modelo MAC-26 se quedó en el garaje en casi toda la tanda.

Si bien logró salir a pista durante los últimos diez minutos, las fallas persistieron y, con cinco minutos restantes, tuvo que estacionar el MAC-26 entre las Curvas 11 y 12, provocando la condición de Auto de Seguridad Virtual.

Lindblad y Russell protagonizaron un incidente en el arranque de la sesión, ya que al querer salir primero del carril de pits, sus monoplazas colisionaron, por lo que el alerón del británico quedó dañado. Su situación es investigada por la FIA tras la sesión.

El español Fernando Alonso logró dar 17 vueltas con el AMR26, en un momento en el que Aston Martin Honda no tiene baterías de repuesto para el resto del fin de semana. Su mejor vuelta fue 4.9 segundos más lenta, por lo que terminó en vigésima plaza.

Su coequipero Lance Stroll completó trece giros, antes de que le indicaran que tenía un problema en su monoplaza.

Carlos Sainz también experimentó fallas en su Williams, quedando relegado a la posición 17 con sólo diez giros completados. Su agrupación no ahondó en primera instancia sobre la causa de sus problemas.

La actividad en Australia continuará este viernes con la tercera práctica, pactada para las 19:30 hrs (Tiempo del Centro de México). La calificación será a las 23:00 hrs.

Resultados Práctica 2 del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1