¡Ilusión total! Santi Gimenez presume su recuperación; ya entrena con el Milan

El regreso de Santiago Giménez a la actividad futbolística se percibe cada día más cercano. El delantero mexicano compartió recientemente en sus redes sociales imágenes que evidencian su recuperación, incluyendo trabajos en el gimnasio y ejercicios con balón, señales claras de que está próximo a reintegrarse al Milan en la Serie A.

En sus publicaciones, Santiago mostró cuatro fotografías: dos realizando ejercicios de fuerza para brazos y piernas en el gimnasio, y otras dos en el campo, donde se le ve manejando el balón con un gesto de concentración y serenidad. Estas imágenes reflejan que su proceso de recuperación avanza de manera óptima.

A pesar de su progreso, el atacante continúa entrenando por separado, aún sin integrarse a la dinámica de grupo bajo la dirección de Massimiliano Allegri. El delantero se encuentra afinando su físico y técnica antes de reincorporarse al trabajo colectivo del Milan.

Santiago Giménez tuvo que ausentarse del equipo italiano tras someterse a una cirugía para tratar una lesión crónica en el tobillo derecho, situación que generó preocupación en la Selección Mexicana, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte. Sin embargo, las recientes publicaciones sugieren que el delantero está recuperado casi al cien por ciento, dejando entrever su pronta vuelta a las canchas.