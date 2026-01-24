Le dan un baile al Inter de Miami de Messi en Perú

El Inter de Miami inició su preparación para tratar de revalidad el título de la MLS, pero se estrelló con el Alianza Lima, cuadro que lo goleó por 3-0 en partido amistoso que se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. Los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, iniciaron el encuentro.

Paolo Guerrero fue la máxima figura del partido, al marcar un doblete. Previo al encuentro, el joven Cliver Huamán, mejor conocido como ‘Pol Deportes’, cumplió su sueño de que Messi le autografiara una playera.

Lionel Messi inició el partido amistoso en Lima, Perú AFP

Lionel y De Paul se encargaron de darle los destellos de calidad al inicio del partido. Después se sumó Luis Suárez, quien cumplió 39 años este sábado.

En un ataque del Alianza Lima, Paolo Guerrero ganó un rebote del portero Dayne St. Clair en el área chica para mandar su remate de cabeza al fondo al minuto 30.

Seis minutos después, el goleador histórico se volvió a hacer presente en el marcador. Jesús Castillo mandó un servicio preciso y Guerrero mandó su disparo a la esquina.

Para el segundo tiempo, Messi y Suárez fueron los líderes del ataque, pero se toparon con una “muralla” defensiva.

Messi dejó la cancha en el segundo tiempo AFP

La tercia goleadora dejó el encuentro al minuto 62 y diez minutos después, Luis Ramos hizo el tercero con un fuerte remate de pierna derecha.

La gira que realiza el Inter de Miami, conocida como “Champions Tour”, seguirá en Medellín, donde enfrentará al Atlético Nacional. Después, el 7 de febrero se medirá al Barcelona de Ecuador en Guayaquil. El cuadro de la MLS cerrará su expedición ante el Independiente del Valle en Puerto Rico.