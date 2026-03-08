Larcamón manda recado a Marcelo Bielsa sobre el 'Toro' Fernández tras brillar con Cruz Azul

El equipo de Cruz Azul demostró todo su poderío ofensivo y doblegó al Atlético de San Luis con un categórico y muy bien definido marcador de 3-0. Las decisiones tácticas desde el banquillo resultaron fundamentales, pues los ajustes que ordenó el estratega Nicolás Larcamón rindieron frutos de manera inmediata. Los ingresos de Andrés Montaño y del atacante uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández cambiaron la dinámica del partido, ya que ambos futbolistas sellaron la goleada celeste con los últimos dos tantos del encuentro.

Esta brillante actuación no pasó desapercibida para el timonel de La Máquina. Aprovechando los reflectores y el gran momento del ‘Toro’ Fernández, el técnico sudamericano decidió enviar un mensaje directo y sin escalas al mismísimo Marcelo Bielsa, quien lleva las riendas del combinado nacional charrúa, con miras al Mundial 2026.

'Toro' Fernández mostrando el escudo de Cruz Azul. Mexsport

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE NICOLÁS LARCAMÓN A MARCELO BIELSA

Durante la habitual conferencia de prensa posterior al silbatazo final, el entrenador de Cruz Azul tomó los micrófonos para destacar la enorme labor de sus dirigidos, pero hizo un énfasis muy especial en su centro delantero. Fiel a su estilo frontal, el estratega lanzó una petición clara para el seleccionador de Uruguay, sugiriendo que observe detalladamente el nivel de su atacante para el próximo Mundial 2026.

Con todo el respeto para (Marcelo) Bielsa, debería de considerar a Gabriel Fernández, es uno de los mejores centros delanteros de su país”, sentenció con absoluta firmeza Nicolás Larcamón ante los medios de comunicación.

'Toro' Fernández en un partido contra Monterrey. Mexsport

Los números respaldan totalmente las palabras del técnico celeste. En lo que va del torneo Clausura 2026, el ‘Toro’ Fernández registra una participación destacada con ocho encuentros disputados, saltando al campo de inicio en seis ocasiones. En sus 531 minutos de juego, el atacante acumula tres valiosas anotaciones, además de aportar asistencias clave que benefician directamente el volumen ofensivo del cuadro cementero.

LA LUCHA POR UN LUGAR EN LA SELECCIÓN DE URUGUAY

Resulta importante destacar que el cuerpo técnico del conjunto charrúa mantiene un radar activo sobre la Liga MX. Sin embargo, en tiempos recientes, el enfoque del seleccionador apuntó principalmente hacia las filas del América. En convocatorias anteriores, el estratega incluyó a elementos como Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y el artillero Rodrigo Aguirre, quien actualmente defiende los colores de los Tigres de la UANL.

'Toro' Fernández celebrando un gol con Cruz Azul. Mexsport

Justamente el 'Búfalo' Aguirre desempeña un rol físico muy similar al que domina el jugador de La Máquina. Al analizar la potencia, el choque y el juego de espaldas de ambos delanteros, queda claro que el atacante cementero cuenta con todos los argumentos dentro del futbol mexicano para competir por ese lugar en el equipo nacional.

El nivel mostrado en la liga local abre una puerta de esperanza. Ahora, la gran incógnita radica en saber si para el próximo mes el goleador de Cruz Azul recibirá el ansiado llamado internacional. La afición espera que la oportunidad para el ‘Toro’ Fernández se concrete pronto, especialmente tomando en cuenta que varios de los convocados habituales apuntan para integrar la lista definitiva de sus respectivas selecciones para el Mundial 2026.