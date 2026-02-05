Cruz Azul pierde al 'Toro' Fernández: Conoce la dura sanción y qué partidos se pierde

Aunque Cruz Azul logró salir victorioso con un marcador de 4-3 en su visita a la frontera, la resaca de la Jornada 4 dejó un sabor amargo en las instalaciones de La Noria. La intensidad vivida en el Estadio Olímpico Benito Juárez cobró una factura muy alta para el equipo cementero, pues la Comisión Disciplinaria confirmó las sanciones correspondientes tras los incidentes ocurridos en los minutos finales del encuentro ante los Bravos, siendo Gabriel Fernández y Nicolás Larcamón los más perjudicados.

La noticia que sacudió al entorno celeste es la confirmación de una baja sumamente sensible para el esquema ofensivo. Gabriel Fernández, pieza clave en el ataque, no estará disponible para los próximos compromisos vitales del Clausura 2026. El 'Toro' vio la tarjeta roja al minuto 83, y el reporte arbitral fue contundente: la expulsión se debió a que el jugador agredió verbalmente al cuerpo arbitral. Esta indisciplina derivó en un castigo de dos partidos de suspensión, lo que obliga al cuerpo técnico a mover sus piezas de manera urgente para no perder ritmo en la Liga MX.

LOS RIVALES DE PELIGRO QUE SE PIERDE Y EL CASTIGO A LARCAMÓN

El calendario no perdona y la ausencia del 'Toro' Fernández llega en el peor momento posible. Según el dictamen oficial, el atacante uruguayo se perderá dos duelos de alto calibre que pondrán a prueba la solidez del proyecto. El delantero no verá acción en la Jornada 5 contra Toluca, ni tampoco podrá estar presente en el peligroso duelo de la Jornada 6 frente a los Tigres. Son dos rivales directos en la lucha por la parte alta de la tabla, por lo que su ausencia representa un verdadero dolor de cabeza para la planeación del equipo.

La Comisión Disciplinaria reveló la suspensión al 'Toro' Fernández. Foto: Comisión Disciplinaria

Pero las malas noticias no llegaron solas. El banquillo también sufrió bajas importantes. Nicolás Larcamón, estratega de La Máquina, recibió un partido de suspensión tras salir expulsado en el mismo juego. Además, su auxiliar técnico, Javier Berges, cargó con un castigo aún más severo: dos encuentros fuera por protestas airadas contra el silbante. Esto significa que Cruz Azul encarará el duelo contra los Diablos Rojos sin su delantero titular y sin su director técnico en el área técnica, una prueba de fuego para la plantilla.

FECHA DE REGRESO Y LA OPORTUNIDAD EN CONCACHAMPIONS

La afición celeste tendrá que esperar un poco para ver de nuevo a su goleador en el torneo local. El regreso de Gabriel Fernández a las canchas de la Liga MX quedó programado para la Jornada 7, fecha en la que Cruz Azul recibirá a las Chivas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el próximo 21 de febrero. Será hasta ese duelo cuando el charrúa pueda intentar ampliar su registro personal, el cual consta de 56 partidos disputados, 18 goles y siete asistencias desde que viste la camiseta celeste.

Gabriel 'Toro' Fernández protegiendo el balón ante León. Mexsport

Sin embargo, no todo es oscuridad. A pesar de la sanción en liga, el reglamento permite que el delantero de 31 años mantenga actividad internacional. Por lo tanto, el 'Toro' Fernández está habilitado y podrá jugar en la Concachampions 2026. La Máquina, que llega como campeón defensor del certamen, se medirá en el partido de vuelta ante el Vancouver FC en la Primera Ronda, un escenario ideal para que el atacante mantenga el ritmo de competencia, sin embargo, una lesión en el tobillo sufrida en la ida ante los canadienses, lo marginaría también del torneo internacional.